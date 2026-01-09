Logo
Large banner

Milanović: EU mora shvatiti da nije sila kao što su to neki drugi

Izvor:

SRNA

09.01.2026

18:48

Komentari:

0
Милановић: ЕУ мора схватити да није сила као што су то неки други
Foto: Tanjug/AP/Richard Drew

EU mora shvatiti da nije sila na način na koji to neki drugi jesu, rekao je predsjednik Hrvatske Zoran Milanović.

Milanović je naveo da je EU sastavljena od 20 ili više od 20 nacionalnih država koje su heterogene i nikada neće moći funkcionisati kao jedan centar volje, odlučivanja i politike.

On je dodao da je jedan od dokaza za to i situacija sa Ukrajinom i sa "ovom blesavom pričom" o koaliciji voljnih, gdje bi svi trebalo da razmišljaju kao jedan, prenose hrvatski mediji.

- EU mora shvatiti konačno što je i gdje pripada i ona nije sila na način na koji to neki drugi jesu - ocijenio je Milanović.

Istakao je da Hrvatska ima svoju glavu koja možda nije savršena, ali ima svoje interese i o svojoj sudbini će, koliko je to moguće, odlučivati sama.

Podijeli:

Tagovi:

Zoran Milanović

Hrvatska

EU

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Додик у АТВ специјалу запјевао "Српкиња је мене мајка родила" ВИДЕО

Republika Srpska

Dodik u ATV specijalu zapjevao "Srpkinja je mene majka rodila" VIDEO

2 h

0
ОПРЕЗ: Пада киша, најављен минус у току ноћи

Društvo

OPREZ: Pada kiša, najavljen minus u toku noći

2 h

0
Брак поништен због говора "чет џи-пи-тија"

Zanimljivosti

Brak poništen zbog govora "čet dži-pi-tija"

3 h

0
Овако вјештачка интелигенција види 2026. годину: Ни рат, ни мир...

Nauka i tehnologija

Ovako vještačka inteligencija vidi 2026. godinu: Ni rat, ni mir...

3 h

0

Više iz rubrike

Судар ралице и камиона Чистоће, проклизали на леду

Region

Sudar ralice i kamiona Čistoće, proklizali na ledu

4 h

0
Мандић: 9. јануар - доказ посвећености Срба слободи, правди и миру

Region

Mandić: 9. januar - dokaz posvećenosti Srba slobodi, pravdi i miru

9 h

0
Хорор: Ученицу сачекао у ходнику, забио нож у леђа и лице

Region

Horor: Učenicu sačekao u hodniku, zabio nož u leđa i lice

9 h

0
У Хрватској црвено упозорење због ледене кише

Region

U Hrvatskoj crveno upozorenje zbog ledene kiše

11 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

28

Pojavio se snimak ubistva majke troje d‌jece u Minesoti iz ugla agenta koji je pucao, čulo se "je**na kuč*o"

21

26

"Živjeće ognjište": Kako je proslavljen Dan Republike?

21

19

Igokea pred Kluž: Pobjedom započeti Novu godinu

21

12

Slijedi zabrana velikim investitorima kupovine kuća?

21

08

Otkriven džinovski asteroid koji se vrti kao čigra

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner