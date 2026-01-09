Milanović: EU mora shvatiti da nije sila kao što su to neki drugi

EU mora shvatiti da nije sila na način na koji to neki drugi jesu, rekao je predsjednik Hrvatske Zoran Milanović.

Milanović je naveo da je EU sastavljena od 20 ili više od 20 nacionalnih država koje su heterogene i nikada neće moći funkcionisati kao jedan centar volje, odlučivanja i politike.

On je dodao da je jedan od dokaza za to i situacija sa Ukrajinom i sa "ovom blesavom pričom" o koaliciji voljnih, gdje bi svi trebalo da razmišljaju kao jedan, prenose hrvatski mediji.

- EU mora shvatiti konačno što je i gdje pripada i ona nije sila na način na koji to neki drugi jesu - ocijenio je Milanović.

Istakao je da Hrvatska ima svoju glavu koja možda nije savršena, ali ima svoje interese i o svojoj sudbini će, koliko je to moguće, odlučivati sama.