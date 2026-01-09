Horor: Učenici sačekao u hodniku, zabio nož u leđa i lice

Učenik je u srednjoj školi u Sloveniji napao učenicu i nožem je ubo u lice i leđa.

Direktor srednje škole u oblasti Murske Sobote rekao je za da je situacija sada pod kontrolom.

Sobotainfo je izvijestio da je učenik prve godine u hodniku navodno čekao učenicu četvrte godine, te ju zatim napao i ubo.

Napadač je potom navodno napustio školske prostorije i krenuo prema domu za stare, ali ga je policija uhapsila.

"Na licu mesta nalazi se nekoliko policajaca i detektiva, koji su obezbijedili područje, prikupljaju informacije i osigurali bezbednost", saopšteno je iz policije.

Učenici u školi su se zaključali u učionice, a škola je uvela bezbjednosne mjere.

Direktor srednje škole u ​​oblasti Murske Sobote ranije je za 24ur.com potvrdio da se napad dogodio i objasnio da je njihov učenik povrijeđen.

(Telegraf.rs)