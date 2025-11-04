Stevandić za ATV: Imali su veliku šansu i propustili je

Ustavni sud je imao jednu veliku šansu da utiče na smirivanje strasti u BiH, da utiče na jednu vrstu deeskalacije, kako na unutrašnjem tako i vanjskom smislu.

Rekao je ovo za ATV u emisiji "U prvom planu" Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine, komentarišući odluku krnjeg Ustavnog suda da odbaci apelacije predsjednika Milorada Dodika.

BiH Karan: Nakon odluke Ustavnog suda BiH više nema Ustav

"Imamo različite spoljnopolitičke izjave, komunikacije, a da budem iskren i različite percepcije.Oni propuste tu šansu, a ako ste čitali ono objašnjenje gdje oni kažu da će to biti izuzeto po njima biti izuzeto iz onih pravila Evropske konvencije o ljudskim pravima da taj dio neće primjenjivati na svoju odluku. Što će reći da je svima jasno da će za neko vrijeme to sve pasti na Evropskom sudu za ljudska prava", rekao je Stevandić za ATV.

On je rekao da u BiH nije cilj da se uradi nešto što je pravedno već da se napravi situacija da se odstrani neko ko je nekome smetao.

"Šta god ko mislio o Miloradu Dodiku, legalniji je i od (Kristijana) Šmita, legalnije je radio nego što to radi Ustavni sud BiH, koji, ne samo da je krnji, da ne zaboravimo da je on sam sebi mijenjao pravila. Dakle, ne radi po zakonu nego, sam je sebi izmislio pravila po kojima radi. znači, ne postoji nijedan sud koji je sam sebi napisao kako će raditi. treba te zakone da usvoje nadležni parlamenti. A kod nas zakone ne usvajaju parlamenti, nego ih nameće Kristijan Šmit, što je takođe nemjerljivo. I oni su čitav taj bućkuriš napisali u svojoj odluci da bi podržali nelegalnu odluku i Kristijana Šmita i Suda BiH. To, naravno, neće uticati na smirivanje strasti, to će dati krila jednoj vrsti bošnjačkog ekstremizma", istakao je Stevandić.

Republika Srpska Dodik: Krnji Ustavni sud donosi političke presude, mi idemo dalje

Naglasio je da su, za to vrijeme, oni ostali u blagoj političkoj izolaciji.

"Nemaju informacije, nemaju komunikacije ni na jednoj velikoj strani. Vidjeli ste kako se Konaković proveo u Americi. Ja mislim da pošaljemo jednog srednjoškolca iz Banjaluke, on bi na Guglu našao neke institucije, nekoga da razgovara s njim. A jedan ministar spoljnih poslova je imao jednu tragičnu posjetu SAD. I oni su svi sa tim postale tragične ličnosti", rekao nam je Stevandić i dodao:

"Ono što smo mi uspjeli je da taj geopolitički uzburkani svijet otvorimo za komunikaciju".

Kompletnu emisiju "U prvom planu" pogledajte u video prilogu u nastavku.