Neobičan razvod: Muž plaća alimentaciju za mačke

Jedan Turčin je pristao da plaća alimentaciju za mačke, kao dio brakorazvodnog sporazuma sa bivšom suprugom.
Bugra B., koji živi u Istanbulu, podnio je zahtjev za sporazumni razvod od svoje supruge Ezgi B. Kao razlog razvoda je naveo "tešku nekompatibilnost i slom u temeljima njihovog braka".
Dvije strane su se složile da okončaju brak i nisu tražile nikakvu nadoknadu ili alimentaciju jedno od drugog.
Ali su u svoj zahtjev za razvod uključile prilično neobičan protokol, što bi moglo uticati na buduće razvode parova koji imaju kućne ljubimce.
U dokumentu se navodi da muž prenosi starateljstvo nad njihove dvije mačke na svoju suprugu i preuzima finansijske obaveze za njihovo izdržavanje.
Stranke su se složile da dvije mačke koje pripadaju Bugri B. ostanu kod Ezgi B.
"Dok god mačke ostanu kod Ezgi B., a u svakom slučaju do 10 godina, Bugra B. će plaćati Ezgi B. 10.000 lira mjesečno, kvartalno, za troškove njege mačaka", navodi se u brakorazvodnom sporazumu.
Nakon što se razvod okonča, ova stopa će se godišnje povećavati za odnos indeksa potrošačkih cijena.
U Turskoj se ovaj sporazum već naziva primjerom "nove vrste alimentacije", što bi moglo da postavi presedan za finansijsku podršku kućnim ljubimcima nakon razvoda.
