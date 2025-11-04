Pucar za ATV: Pogrešni i nepravični stavovi Ustavnog suda BiH

Advokat Miljkan Pucar rekao je u ATV-ovoj emisiji 'Bitno' da je odluka Ustavnog Suda BiH da odbije apelacije predsjednika Milorada Dodika bila očekivana.

"Bilo je očekivano znajući odluke Ustavnog suda i znajući njihove, za mene veoma pogrešne i nepravničke stavove kada se govori o visokom predstavniku, pogotovo o Kristijanu Šmitu", rekao je Pucar.

Ističe da je pravnički poražen zato što nijedan pisani dokument koji je objavljen u BiH ne daju ovlaštenja Kristijanu Šmitu da donosi zakone.

"Pravnički, nijedan pojedinac ne može biti iznad Parlamenta BiH. Ustav BiH je veoma jasan, samo isključivo Parlament BiH može da donese zakone", rekao je Pucar.

On je podsjetio da su iznad zakona Ustav BiH i Ustav Republike Srpske koji je usaglašen sa Ustavom BiH.

"Zakon je niži pravni akt, nema veze koja ga je skupština donijela, a pogotovo ne može to pojedinac da uradi", rekao je Pucar.

On je istakao da u saopštenju Ustavnog suda u kojem se poziva na Aneks 10 opšteg sporazuma za mir u BiH uopšte ne piše da visoki predstavnik ima ovlaštenja da donosi zakone.

"Piše samo da on koordiniše i pomaže stranama potpisnicima međunarodnog ugovora", zaključio je Pucar.

