Logo
Large banner

Vrijeme oblačno uz mogućnost padavina

Izvor:

SRNA

10.01.2026

08:23

Komentari:

0
Вријеме облачно уз могућност падавина

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ danas će biti pretežno oblačno vrijeme sa padavinama koje će biti češće u drugom dijelu dana.

Na jugu će padati uglavnom kiša, u ostalim predjelima kiša koja se lokalno ledi pri tlu, susnježica i snijeg uz manji porast snježnog pokrivača, na istoku do 10 centimetara.

Oko rijeka i po kotlinama maglovito, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Na sjeveru će vjetar biti slab, u ostalim predjelima slab do umjeren, na udare ponegdje pojačan, dok će u Hercegovini duvati umjerena do jaka bura uz olujne udare.

Беба

Društvo

U Srpskoj rođeno 20 beba

Maksimalna temperatura vazduha od minus jedan do četiri, na jugu devet stepeni Celzijusovih.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Han Pijesak, Sokolac, Sarajevo i Zenica minus dva, Bjelašnica minus jedan, Foča, Gacko, Srbac, Bihać, Tuzla i Mrnjkonjić Grad nula, Prijedor, Bijeljina, Banjaluka i Novi Grad jedan, Doboj dva, Bileća tri, Mostar četiri i Trebinje sedam stepeni Celzijusovih.

Visina snježnog pokrivača: Srebrenica 11, Prijedor 14, Novi Grad i Rudo 15, Čemerno 16, Doboj 20, Bijeljina i Ribnik 22, Sokolac 23, Mrkonjić Grad 24, Šipovo 25, Han Pijesan 32 i Kneževo 40 centimetara.

Podijeli:

Tagovi:

nevrijeme

Vrijeme

oblaci

padavine

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Пушков: Иницијатива Италије о дијалогу са Русијом отвара нова питања

Svijet

Puškov: Inicijativa Italije o dijalogu sa Rusijom otvara nova pitanja

1 h

0
Људи покушавају да гурају аутомобил током јаких снежних падавина у Москви, петак, 9. јануара 2026.

Svijet

Obilne snježne padavine u Moskvi, najveće u posljednjih 56 godina

1 h

0
Трамп о Гренланду: Добићемо га лакшим или тежим путем

Svijet

Tramp o Grenlandu: Dobićemo ga lakšim ili težim putem

1 h

0
Почеле припреме у Европи: Лондон издвојио средства за распоређивање трупа у Украјини

Svijet

Počele pripreme u Evropi: London izdvojio sredstva za raspoređivanje trupa u Ukrajini

1 h

0

Više iz rubrike

Беба дијете

Društvo

U Srpskoj rođeno 20 beba

1 h

0
Политичарка погођена експлозивном направом

Društvo

Političarka pogođena eksplozivnom napravom

12 h

0
Потпуно уништен рибњак породице Делић

Društvo

Potpuno uništen ribnjak porodice Delić

13 h

0
Спасили четири странца након удеса, међу њима двоје дјеце

Društvo

Spasili četiri stranca nakon udesa, među njima dvoje djece

13 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

25

Eksperiment otkrio kako je počeo život na Zemlji

09

22

Savjet bezbjednosti UN: Hitan sastanak o Ukrajini

09

22

Bećirović dodijelio nepostojeće priznanje Dini Merlinu

09

17

Jedno alkoholno piće dnevno može povećati rizik od raka usne duplje za 50%

09

06

Vanredna situacija zbog snijega u devet opština

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner