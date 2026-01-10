Vrijeme oblačno uz mogućnost padavina

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ danas će biti pretežno oblačno vrijeme sa padavinama koje će biti češće u drugom dijelu dana.

Na jugu će padati uglavnom kiša, u ostalim predjelima kiša koja se lokalno ledi pri tlu, susnježica i snijeg uz manji porast snježnog pokrivača, na istoku do 10 centimetara.

Oko rijeka i po kotlinama maglovito, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Na sjeveru će vjetar biti slab, u ostalim predjelima slab do umjeren, na udare ponegdje pojačan, dok će u Hercegovini duvati umjerena do jaka bura uz olujne udare.

Maksimalna temperatura vazduha od minus jedan do četiri, na jugu devet stepeni Celzijusovih.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Han Pijesak, Sokolac, Sarajevo i Zenica minus dva, Bjelašnica minus jedan, Foča, Gacko, Srbac, Bihać, Tuzla i Mrnjkonjić Grad nula, Prijedor, Bijeljina, Banjaluka i Novi Grad jedan, Doboj dva, Bileća tri, Mostar četiri i Trebinje sedam stepeni Celzijusovih.

Visina snježnog pokrivača: Srebrenica 11, Prijedor 14, Novi Grad i Rudo 15, Čemerno 16, Doboj 20, Bijeljina i Ribnik 22, Sokolac 23, Mrkonjić Grad 24, Šipovo 25, Han Pijesan 32 i Kneževo 40 centimetara.