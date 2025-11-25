Tompson zaprijetio Tomaševiću: "Mogući radikalniji potezi koji ti se neće svidjeti"

Hrvatski pjevač Marko Perković Tompson, koji izvodi nacionalističke i ustaške pjesme, zaprijetio je gradonačelniku Zagreba Tomislavu Tomaševiću da će "povući radikalnije poteze koji mu se neće svidjeti", ukoliko mu ne dopusti da 28. decembra održi koncert u zagrebačkoj "Areni".

Tompson je naveo da je odluka Tomaševića da mu ne dozvoli koncert "u maniru šerifa sa divljeg zapada".

On je optužio gradonačelnika Zagreba da time napada na pravni poredak Hrvatske i da će hrvatski veterani na to znati da odgovore.

"Još jednom pozivam gradonačelnika Zagreba na razum, smirivanje tenzija i poštovanje pravnog poretka Hrvatske. U protivnom ćemo povući puno radikalnije poteze koji mu se neće svidjeti", napisao je Tompson na društvenim mrežama.

Iako je Tompson zatražio dopuštenje za dodatni koncert 28. decembra u Zagrebu, gradske vlasti to nisu odobrile, nakon što je Gradska skupština donijela odluku kojom se zabranjuje ustaški pozdrav "Za dom spremni!" na svim površinama i u prostorima pod upravom grada.

Tompson je ranije poručio Tomaševiću da će pjesmu "Bojna Čavoglave" na koncertu 27. decembra otvoriti pozdravom "Za dom spremni!", da mu neće sekta određivati šta smije, a šta ne, te da samo "bolesni um može nazvati fašistima više od pola miliona Hrvata".