Logo
Large banner

Tompson zaprijetio Tomaševiću: "Mogući radikalniji potezi koji ti se neće svidjeti"

Izvor:

SRNA

25.11.2025

22:16

Komentari:

0
Томпсон запријетио Томашевићу: "Могући радикалнији потези који ти се неће свидјети"

Hrvatski pjevač Marko Perković Tompson, koji izvodi nacionalističke i ustaške pjesme, zaprijetio je gradonačelniku Zagreba Tomislavu Tomaševiću da će "povući radikalnije poteze koji mu se neće svidjeti", ukoliko mu ne dopusti da 28. decembra održi koncert u zagrebačkoj "Areni".

Tompson je naveo da je odluka Tomaševića da mu ne dozvoli koncert "u maniru šerifa sa divljeg zapada".

On je optužio gradonačelnika Zagreba da time napada na pravni poredak Hrvatske i da će hrvatski veterani na to znati da odgovore.

"Još jednom pozivam gradonačelnika Zagreba na razum, smirivanje tenzija i poštovanje pravnog poretka Hrvatske. U protivnom ćemo povući puno radikalnije poteze koji mu se neće svidjeti", napisao je Tompson na društvenim mrežama.

Iako je Tompson zatražio dopuštenje za dodatni koncert 28. decembra u Zagrebu, gradske vlasti to nisu odobrile, nakon što je Gradska skupština donijela odluku kojom se zabranjuje ustaški pozdrav "Za dom spremni!" na svim površinama i u prostorima pod upravom grada.

Tompson je ranije poručio Tomaševiću da će pjesmu "Bojna Čavoglave" na koncertu 27. decembra otvoriti pozdravom "Za dom spremni!", da mu neće sekta određivati šta smije, a šta ne, te da samo "bolesni um može nazvati fašistima više od pola miliona Hrvata".

Podijeli:

Tagovi:

Marko Perković Tompson

Tomislav Tomašević

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Закуцао се у стуб, па отишао кући: Имао 4,47 промила

Region

Zakucao se u stub, pa otišao kući: Imao 4,47 promila

1 d

0
Драма због сњешка: Пријетила дјеци, па чак и запуцала

Region

Drama zbog snješka: Prijetila djeci, pa čak i zapucala

1 d

0
Високопатогени птичји грип потврђен у Словенији

Region

Visokopatogeni ptičji grip potvrđen u Sloveniji

2 d

0
Вјесников небодер ће врло брзо бити срушен минирањем

Region

Vjesnikov neboder će vrlo brzo biti srušen miniranjem

2 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

11

Zaharova: Evropa pokušava da poremeti rješavanje ukrajinskog sukoba

14

11

Prijedorčanin koji je prijetio kolegama sproveden u OJT

14

08

Igor Arsenić ide mjesec dana u pritvor

14

04

Košarac: Prijateljske veze Srpske i Mađarske nisu usmjerene protiv bilo koga u BiH

14

02

Bitno: Femicid i nasilje nad ženama

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner