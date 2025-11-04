Logo

Raste broj mrtvih u jezivom požaru u Domu u Tuzli

Avaz

04.11.2025

23:29

Пожар у Тузли
Foto: Screenshot/Avaz/YouTube

Na društvenim mrežama su se pojavili prvi snimci iz Tuzle gdje je ranije u utorak izbio požar u Domu penzionera.

Istovremeno, portal "Avaz" prenosi da je broj žrtava u ovoj tragediji porastao na devet.

Ekipe Hitne pomoći neprestano izvlače povrijeđene, strahuje se da bi broj žrtava dodatno mogao da se poveća.

BANJALUKA-070925

Banja Luka

Objavljene rang liste za stipendije Grada Banjaluka

Podsjećamo, ranije u toku večeri portali u BiH su prenijeli da je najmanje pet osoba povrijeđeno u požaru i da se dvije nalaze na intenzivnoj njezi.

Požar je lokalizovan, pa se sada utvrđuje tačan broj preminulih i uzrok požara.

Veliki broj ekipa hitne pomoći, vatrogasaca i pripadnika MUP TK se nalazi na licu mjesta.

