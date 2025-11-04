Raste broj mrtvih u jezivom požaru u Domu u Tuzli

Izvor:
Avaz
04.11.2025
23:29
Na društvenim mrežama su se pojavili prvi snimci iz Tuzle gdje je ranije u utorak izbio požar u Domu penzionera.
Istovremeno, portal "Avaz" prenosi da je broj žrtava u ovoj tragediji porastao na devet.
Ekipe Hitne pomoći neprestano izvlače povrijeđene, strahuje se da bi broj žrtava dodatno mogao da se poveća.
Podsjećamo, ranije u toku večeri portali u BiH su prenijeli da je najmanje pet osoba povrijeđeno u požaru i da se dvije nalaze na intenzivnoj njezi.
Požar je lokalizovan, pa se sada utvrđuje tačan broj preminulih i uzrok požara.
Veliki broj ekipa hitne pomoći, vatrogasaca i pripadnika MUP TK se nalazi na licu mjesta.
