Raste broj mrtvih u jezivom požaru u Domu u Tuzli

Na društvenim mrežama su se pojavili prvi snimci iz Tuzle gdje je ranije u utorak izbio požar u Domu penzionera.

Istovremeno, portal "Avaz" prenosi da je broj žrtava u ovoj tragediji porastao na devet.

Ekipe Hitne pomoći neprestano izvlače povrijeđene, strahuje se da bi broj žrtava dodatno mogao da se poveća.

Podsjećamo, ranije u toku večeri portali u BiH su prenijeli da je najmanje pet osoba povrijeđeno u požaru i da se dvije nalaze na intenzivnoj njezi.

Požar je lokalizovan, pa se sada utvrđuje tačan broj preminulih i uzrok požara.

Veliki broj ekipa hitne pomoći, vatrogasaca i pripadnika MUP TK se nalazi na licu mjesta.