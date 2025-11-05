Logo

Karleuša osula paljbu po Mladenovićki: ''Ona je kratkonoga zloća''

Izvor:

Informer

05.11.2025

07:21

Komentari:

0
Карлеуша осула паљбу по Младеновићки: ''Она је кратконога злоћа''
Foto: Youtube

Pjevačica Aleksandra Mladenović je kratkonoga zloća, tvrdi njena starija koleginica Jelena Karleuša.

Estradni rat između Karleuše i Aleksandre Mladenović započet jer je nekadašnja "Zvezda Granda" stala u odbranu Jelenine ljute suparnice Cece Ražnatović, koja se na koncertu u Makedoniji ogrnula zastavom Bugarske.

- Ideja da se usred Makedonije ogrneš zastavom zemlje koja osporava ime i postojanje države Severne Makedonije, pa je još i poljubiš, a onda baciš na pod?! To se zove dno! Ne glupost ili neznanje. Dno - poručila je Jelena Ceci, u čiju odbranu je odmah stala Aleksandra Mladenović, koja još od takmičenja u "Zvezdama Granda" nema lepo mišljenje o Karleuši.

Јелена Карлеуша-02092025

Scena

Jelena Karleuša otkrila da li ima dečka

- Ova našla nekom da čita lekcije?! Ne sudi da ti se ne bi sudilo!

Jelena joj, očekivano, nije ostala dužna!

- Ja sam uvijek govorila - žene sa kratkim nogama i kratkim prstima ne mogu da budu dobri ljudi! Mi svi možemo da držimo lekcije o Ceci. Mi svi pošteni! Svi koji nisu nosili nanogice, koji nisu bili u zatvoru svakako mogu da drže lekcije o Ceci - poručila je Karleuša.

JK je inače bila članica žirija u "Zvezdama Granda" dok se takmičila Aleksandra Mladenović i još tada joj je prognozirala da će biti kafanska pjevačica.

- Počela si opasno da me nerviraš, krenula si pogrešnim tokom. Ponašaš se i izgledaš kao radna pjevačica u nekoj kafani, kao neka pevaljka - rekla je Karleuša tada, a to joj Aleksandra nikada nije zaboravila.

- Pogodilo me je to što mi je Karleuša prije nekoliko godina rekla da ću biti kafanska pjevaljka. Ona me je u početku takmičenja hvalila, ali kasnije je počelo da joj smeta što pjevam Cecine pjesme. Kada me je Jelena pred kamerama uvredila, rešila sam da joj dokažem da ću uspjeti. Uporna sam, trudim se i borim, sama sam sebi obećala da ću uspjeti i to mi je pošlo za rukom - zaključila je.

(informer)

Podijeli:

Tagovi:

Jelena Karleuša

Aleksandra Mladenović

Ceca Ražnatović

Pjevačica

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Први муслиман на челу Њујорка: Зохран Мамдани изабран за градоначелника

Svijet

Prvi musliman na čelu Njujorka: Zohran Mamdani izabran za gradonačelnika

6 h

0
Огласила се полиција о пожару у Тузли: Међу повријеђенима има и припадника спасилачких екипа

Hronika

Oglasila se policija o požaru u Tuzli: Među povrijeđenima ima i pripadnika spasilačkih ekipa

6 h

0
Ово ће бити најсрећнији знак у 2026. години

Zanimljivosti

Ovo će biti najsrećniji znak u 2026. godini

6 h

0
10 мртвих у Тузли

Hronika

10 mrtvih u Tuzli

6 h

0

Više iz rubrike

Пјевачица Тања Савић

Scena

Tanja Savić u svađi sa rođenom sestrom?

16 h

0
Наташа Беквалац открила шта јој је Данило Икодиновић забранио

Scena

Nataša Bekvalac otkrila šta joj je Danilo Ikodinović zabranio

17 h

0
Дејвид Бекам

Scena

Dejvid Bekam postao vitez: Odlikovao ga kralj Čarls na posebnoj ceremoniji

20 h

0
Љуба Аличић прославио 70. рођендан у кладионици са Дарком Лазићем

Scena

Ljuba Aličić proslavio 70. rođendan u kladionici sa Darkom Lazićem

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

10

Novi skandal u Sarajevu: Sada im smetaju izraelski klubovi, "građani" pokušali upasti na sjednicu Vlade

13

07

Astronauti iz Kine ne mogu na Zemlju zbog oštećenja svemirskog broda

13

05

Za pacijente iz rizičnih grupa 400 doza vakcina protiv gripa

13

00

Gajanin: Univerzitet raste, radimo na ispunjenju ciljeva prvog rektora

12

50

Poskupljuje rakija?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner