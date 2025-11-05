Karleuša osula paljbu po Mladenovićki: ''Ona je kratkonoga zloća''

Estradni rat između Karleuše i Aleksandre Mladenović započet jer je nekadašnja "Zvezda Granda" stala u odbranu Jelenine ljute suparnice Cece Ražnatović, koja se na koncertu u Makedoniji ogrnula zastavom Bugarske.

- Ideja da se usred Makedonije ogrneš zastavom zemlje koja osporava ime i postojanje države Severne Makedonije, pa je još i poljubiš, a onda baciš na pod?! To se zove dno! Ne glupost ili neznanje. Dno - poručila je Jelena Ceci, u čiju odbranu je odmah stala Aleksandra Mladenović, koja još od takmičenja u "Zvezdama Granda" nema lepo mišljenje o Karleuši.

- Ova našla nekom da čita lekcije?! Ne sudi da ti se ne bi sudilo!

Jelena joj, očekivano, nije ostala dužna!

- Ja sam uvijek govorila - žene sa kratkim nogama i kratkim prstima ne mogu da budu dobri ljudi! Mi svi možemo da držimo lekcije o Ceci. Mi svi pošteni! Svi koji nisu nosili nanogice, koji nisu bili u zatvoru svakako mogu da drže lekcije o Ceci - poručila je Karleuša.

JK je inače bila članica žirija u "Zvezdama Granda" dok se takmičila Aleksandra Mladenović i još tada joj je prognozirala da će biti kafanska pjevačica.

- Počela si opasno da me nerviraš, krenula si pogrešnim tokom. Ponašaš se i izgledaš kao radna pjevačica u nekoj kafani, kao neka pevaljka - rekla je Karleuša tada, a to joj Aleksandra nikada nije zaboravila.

- Pogodilo me je to što mi je Karleuša prije nekoliko godina rekla da ću biti kafanska pjevaljka. Ona me je u početku takmičenja hvalila, ali kasnije je počelo da joj smeta što pjevam Cecine pjesme. Kada me je Jelena pred kamerama uvredila, rešila sam da joj dokažem da ću uspjeti. Uporna sam, trudim se i borim, sama sam sebi obećala da ću uspjeti i to mi je pošlo za rukom - zaključila je.

