Logo

Poruka Trampu: Ako nas samo pipnete...

05.11.2025

08:02

Komentari:

0
Порука Трампу: Ако нас само пипнете...
Foto: Tanjug / AP

Predsjednik Venecuele i lider Ujedinjene socijalističke partije Venecuele (PSUV) Nikolas Maduro pozvao je revolucionarne snage i narod Latinske Amerike na "dugotrajan kontinentalni otpor američkom imperijalizmu".

Govoreći na plenarnoj sjednici 5. kongresa PSUV-a i 4. kongresa omladine PSUV-a (JPSUV), održanoj u pozorištu Simon Bolivar u Karakasu, Maduro je istakao nasleđe bivšeg predsjednika Uga Čaveza i kritikovao intervencionističke politike imperijalističkih sila.

"Danas u imperijalizmu nema razumnih, logičnih umova", rekao je Maduro, ukazujući da "psihološki i kognitivni rat" spriječava zemlje da shvate odlučnost Venecuele da ostane slobodna nacija.

Maduro je upozorio da bi svaki napad na Venecuelu izazvao jedinstven odgovor širom regiona.

"Ako bi se dotakla Venecuela, to bi bio jedinstveni glas Ujedinjenog naroda, cele Latinske Amerike i Kariba, svih Latinoamerikanaca i Kariba u jedinstvenom glasu narodnog i dugotrajnog otpora", poručio je Maduro.

Na kraju je pozvao građane i revolucionarne snage da učine sve kako bi Venecuela ostala "neosvojiva zemlja, nedodirljiva u svom dostojanstvu, teritorijalnom integritetu i pravu na nezavisnost".

Podijeli:

Tagovi:

Venecuela

Donald Tramp

Nikolas Maduro

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Svijet

Zemljotres 6,2 stepena Rihterove skale pogodio Indoneziju

6 h

0
Тајфун хара Филипинима, најмање 66 мртвих, стотине хиљада евакуисано

Svijet

Tajfun hara Filipinima, najmanje 66 mrtvih, stotine hiljada evakuisano

6 h

0
Тешка несрећа: Пао авион, има мртвих, објављени језиви снимци

Svijet

Teška nesreća: Pao avion, ima mrtvih, objavljeni jezivi snimci

6 h

0
Први муслиман на челу Њујорка: Зохран Мамдани изабран за градоначелника

Svijet

Prvi musliman na čelu Njujorka: Zohran Mamdani izabran za gradonačelnika

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

46

Još jedna žrtva požara u Tuzli

13

43

Bitno: OC 'Jahorina'

13

38

'ParlATVment': Univerzitet u Banjoj Luci

13

37

Dodik: Cilj globalista - protjerati Srbe iz BiH

13

37

Mitrović prvi put progovorio o Piksijevom odlasku

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner