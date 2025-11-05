Poruka Trampu: Ako nas samo pipnete...

Predsjednik Venecuele i lider Ujedinjene socijalističke partije Venecuele (PSUV) Nikolas Maduro pozvao je revolucionarne snage i narod Latinske Amerike na "dugotrajan kontinentalni otpor američkom imperijalizmu".

Govoreći na plenarnoj sjednici 5. kongresa PSUV-a i 4. kongresa omladine PSUV-a (JPSUV), održanoj u pozorištu Simon Bolivar u Karakasu, Maduro je istakao nasleđe bivšeg predsjednika Uga Čaveza i kritikovao intervencionističke politike imperijalističkih sila.

"Danas u imperijalizmu nema razumnih, logičnih umova", rekao je Maduro, ukazujući da "psihološki i kognitivni rat" spriječava zemlje da shvate odlučnost Venecuele da ostane slobodna nacija.

Maduro je upozorio da bi svaki napad na Venecuelu izazvao jedinstven odgovor širom regiona.

"Ako bi se dotakla Venecuela, to bi bio jedinstveni glas Ujedinjenog naroda, cele Latinske Amerike i Kariba, svih Latinoamerikanaca i Kariba u jedinstvenom glasu narodnog i dugotrajnog otpora", poručio je Maduro.

Na kraju je pozvao građane i revolucionarne snage da učine sve kako bi Venecuela ostala "neosvojiva zemlja, nedodirljiva u svom dostojanstvu, teritorijalnom integritetu i pravu na nezavisnost".