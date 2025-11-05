Kriza u SAD se produbljuje: Najduža blokada rada vlade u istoriji

Senat Sjedinjenih Američkih Država nije uspio da, 14. put zaredom, usvoji nacrt zakona o finansiranju vlade koji je prethodno odobrio Predstavnički dom, pošto je proceduralno glasanje okončano rezultatom 54 prema 44, što je ispod potrebnih 60 glasova.

Ovo je 14. put da Senat odbija privremeni budžetski predlog Predstavničkog doma, čime se produžava blokada rada vlade, koja je nastupila prije 35 dana i ušla u 36. dan, i koja je ovim odbijanjem postala najduža u istoriji SAD, navodi En-Bi-Si njuz.

Demokrate Ketrin Kortes Masto iz Nevade i Džon Feter­man iz Pensilvanije, kao i nezavisni senator Angus King iz Mejna, koji se priključuje demokratskom bloku, glasali su za pokretanje postupka, dok je republikanac Rand Pol iz Kentakija bio jedini iz svoje partije koji je glasao protiv. Senatori Kori Buker i Tom Tilis nisu glasali.

Prijedlog, kojim bi se finansiranje vlade produžilo do 21. novembra, nije dobio dodatnu podršku demokrata ni u 14. pokušaju, uprkos optimizmu pojedinih republikanaca da se kraj blokade nazire, piše američki "Politiko".