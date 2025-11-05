Logo

Kriza u SAD se produbljuje: Najduža blokada rada vlade u istoriji

05.11.2025

10:00

Komentari:

0
Криза у САД се продубљује: Најдужа блокада рада владе у историји

Senat Sjedinjenih Američkih Država nije uspio da, 14. put zaredom, usvoji nacrt zakona o finansiranju vlade koji je prethodno odobrio Predstavnički dom, pošto je proceduralno glasanje okončano rezultatom 54 prema 44, što je ispod potrebnih 60 glasova.

Ovo je 14. put da Senat odbija privremeni budžetski predlog Predstavničkog doma, čime se produžava blokada rada vlade, koja je nastupila prije 35 dana i ušla u 36. dan, i koja je ovim odbijanjem postala najduža u istoriji SAD, navodi En-Bi-Si njuz.

Demokrate Ketrin Kortes Masto iz Nevade i Džon Feter­man iz Pensilvanije, kao i nezavisni senator Angus King iz Mejna, koji se priključuje demokratskom bloku, glasali su za pokretanje postupka, dok je republikanac Rand Pol iz Kentakija bio jedini iz svoje partije koji je glasao protiv. Senatori Kori Buker i Tom Tilis nisu glasali.

Prijedlog, kojim bi se finansiranje vlade produžilo do 21. novembra, nije dobio dodatnu podršku demokrata ni u 14. pokušaju, uprkos optimizmu pojedinih republikanaca da se kraj blokade nazire, piše američki "Politiko".

Podijeli:

Tagovi:

američki Senat

SAD

Donald Tramp

Republikanci

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

МО Русије: Зеленски нема додир са реалношћу

Svijet

MO Rusije: Zelenski nema dodir sa realnošću

3 h

0
Њемачка полиција извршила рације у неколико исламских удружења: Залагали се за успоставу "хилафета"

Svijet

Njemačka policija izvršila racije u nekoliko islamskih udruženja: Zalagali se za uspostavu "hilafeta"

3 h

0
Земљотрес 6,2 степена Рихтерове скале погодио Индонезију

Svijet

Zemljotres 6,2 stepena Rihterove skale pogodio Indoneziju

4 h

0
Порука Трампу: Ако нас само пипнете...

Svijet

Poruka Trampu: Ako nas samo pipnete...

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

00

Gajanin: Univerzitet raste, radimo na ispunjenju ciljeva prvog rektora

12

50

Poskupljuje rakija?

12

50

Večeras nastupa pun Mjesec u Biku: Evo šta čeka svaki horoskopski znak

12

48

Šest razloga zašto biste trebali konzumirati orahe svako jutro

12

43

Vatrogasac o požaru u Tuzli: Ovo nisam doživio u 30 godina rada

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner