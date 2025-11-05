Logo

MO Rusije: Zelenski nema dodir sa realnošću

Izvor:

Agencije

05.11.2025

09:50

Foto: Tanjug/AP

Lider kijevskog režima Vladimir Zelenski nema dodira sa stvarnošću kada je u pitanju situacija na frontu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

"Šef kijevskog režima je potpuno izgubio kontakt sa realnošću i, slušajući lažljive izvještaje Aleksandra Sirskog, potpuno je van kontakta sa operativnom situacijom na terenu. Ili, naprotiv, razumije bezizlaznost situacije i stvarni položaj Oružanih snaga Ukrajine u Kupjansku", poručili su iz ruskog ministarstva.

U ministarstvu se se osvrnuli na izjavu Vladimira Zelenskog da Oružane snage Ukrajine navodno "čiste" preostalih "do 60 Rusa" u Kupjansku.

"Stoga, po cijenu neslavnih smrti hiljada ukrajinskih vojnika u 'kotlovima', pokušava da sakrije istinu od ukrajinskog stanovništva i svojih zapadnih sponzora do samog kraja, kako bi nastavio da profitira od sredstava evropskih poreskih obveznika izdvojenih za rat sa Rusijom", navode u ministarstvu.

Kako zaključuju, nema drugog načina da se protumače njegove riječi: "sve ćemo očistiti".

Danas se situacija grupacija ukrajinskih snaga, zarobljenih u "kotlovima" Kupjanska i Krasnoarmejska brzo pogoršava, poručili su iz ruskog ministarstva.

Neprijatelj trpi značajne gubitke usled napada i napredovanja ruskih trupa, koji ne ostavljaju ukrajinskim vojnicima "nikakvu šansu za spas osim dobrovoljne predaje".

Predsjednik Rusije Vladimir Putin je 29. oktobra izjavio da ruske trupe napreduju u svim oblastima SVO, a da je neprijatelj blokiran i opkoljen u Kupjansku i Krasnoarmejsku.

Sljedećeg dana, Ministarstvo odbrane Ruske Federacije je saopštilo da je dobilo naređenje od predsjednika da obezbijedi prolaz stranih novinara u područja u Krasnoarmejsku, Dimitrovu i Kupjansku, gdje su ukrajinske snage opkoljene.

