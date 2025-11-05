Logo

Putin: NATO brod svjedočio testu "burevjesnika"

05.11.2025

11:20

Путин: НАТО брод свједочио тесту "буревјесника"
Foto: Tanjug/AP/Sputnik/Kremlin/Alexander Kazakov

Izviđački brod NATO-a je 21. oktobra svjedočio posljednjem uspješnom testiranju rakete "burevjesnik", rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin.

On je istakao da ruska strana nije pokušala da spriječi NATO da posmatra lansiranje ove rakete na nuklearni pogon.

- Prisustvo tog broda našim testiranjima pomoglo je zapadnim stručnjacima da potvrde visoku preciznost rakete "burevjesnik" - naveo je Putin.

Putin je dodao da je od istorijskog značaja za Rusiju što su napravljeni krstareća raketa "burevjesnik" i nuklearni torpedo "posejdon".

- Oni će osigurati bezbjednost i strateški paritet za decenije koje dolaze. Možemo slobodno reći – za cijeli 21. vijek - ukazao je Putin.

On je rekao i da je Rusija započela serijsku proizvodnju raketnog sistema "orešnik".

Poslije "orešnika", borbeno dežurstvo preuzeće i interkontinentalna balistička raketa "sarmat", i to već sljedeće godine.

Putin je napomenuo da će tehnologije "burevjesnika" i "posejdona" pomoći gradnji perspektivne lunarne stanice, prenose ruski mediji.

- Oni će nam omogućiti da postignemo prodore ne samo u odbrambenoj industriji već i u mnogim civilnim sektorima - u stvaranju elektrana za arktičku zonu, istraživanju bliskog i daljeg svemira, posebno kosmičkog transportnog vozila za teški teret - ukazao je Putin.

Vladimir Putin

Oružje

raketa

