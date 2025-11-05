Kac: IDF će uništiti Hamasove tunele

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je danas da će Izraelske odbrambene snage (IDF) bez ograničenja uništiti Hamaseve tunele i likvidirati njegove operativce u dijelovima Gaze pod izraelskom kontrolom.

- Politika Izraela u Gazi je jasna: IDF djeluje na uništavanju tunela i eliminisanju terorista Hamasa bez ikakvih ograničenja u žutoj zoni pod našom kontrolom - naveo je Kac u saopštenju, prenosi "Tajms of Izrael".

On je naglasio da je cilj, uz povratak svih poginulih talaca, razoružavanje Hamasa i demilitarizacija Gaze.

Prema izraelskim procjenama, oko 200 naoružanih pripadnika Hamasa trenutno se nalazi u tunelima ispod delova južne Gaze koje kontroliše IDF, naročito u Rafi i nisu u mogućnosti da se povuku u oblasti pod kontrolom Hamasa bez izlaska iz tunela i rizika da ih izraelske snage uoče.

SAD navodno vrše pritisak na Izrael da omogući bezbjedan prolaz borcima, u sklopu napora da se napravi korak napred ka sljedećoj fazi sporazuma o primirju zasnovanog na Trampovom planu, navodi agencija.