Njemačka: 18 uhapšenih zbog onlajn prevare i pranja novca

Izvor:
SRNA
05.11.2025
14:30
Komentari:0
Ukupno 18 lica uhapšeno je nakon međunarodne istrage koju je predvodila Njemačka o mrežama za onlajn prevare i pranje novca, saopštile su njemačke vlasti.
Vjeruje se da je u šemi učestvovalo ukupno 44 osumnjičenih, uključujući šest bivših radnika velikih njemačkih firmi za usluge plaćanja.
Njemačka policija i tužioci saopštili su da je prevara uključivala krađu podataka o kreditnim karticama oko 4,3 miliona ljudi u 193 zemlje.
Osumnjičeni su djelimično koristili "fišing", odnosno vizuelno oponašanje legitimnh veb-sajtova, da bi ukrali podatke pojedinaca, a zatim su kreirali pretplatničke naloge na veb-sajtovima za pornografiju i upoznavanje, sve uz podršku platnih firmi.
U saopštenju se navodi da su na taj način pričinili štetu u vrijednosti većoj od 300 miliona evra.
Hronika
Objavljen snimak Doma penzionera u Tuzli nakon apokaliptičnih prizora
"Možemo da vidimo kako izgleda finansijski kriminal u 2025. godini. On je međunarodni, digitalan i zasnovan na saradnji", rekao je Danijel Telesklaf, šef njemačke Jedinice za finansijsku obavještajnu službu.
Zvaničnici nisu objavili detalje o uhapšenima, ali su saopštili da su koordinisani pretresi obavljeni u Njemačkoj, Italiji, Kanadi, Luksemburgu, Holandiji, Singapuru, Španiji, SAD i na Kipru.
Najnovije
Najčitanije
16
07
16
05
16
04
15
57
15
52
Trenutno na programu