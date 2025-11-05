Njemačka: 18 uhapšenih zbog onlajn prevare i pranja novca

Ukupno 18 lica uhapšeno je nakon međunarodne istrage koju je predvodila Njemačka o mrežama za onlajn prevare i pranje novca, saopštile su njemačke vlasti.

Vjeruje se da je u šemi učestvovalo ukupno 44 osumnjičenih, uključujući šest bivših radnika velikih njemačkih firmi za usluge plaćanja.

Njemačka policija i tužioci saopštili su da je prevara uključivala krađu podataka o kreditnim karticama oko 4,3 miliona ljudi u 193 zemlje.

Osumnjičeni su djelimično koristili "fišing", odnosno vizuelno oponašanje legitimnh veb-sajtova, da bi ukrali podatke pojedinaca, a zatim su kreirali pretplatničke naloge na veb-sajtovima za pornografiju i upoznavanje, sve uz podršku platnih firmi.

U saopštenju se navodi da su na taj način pričinili štetu u vrijednosti većoj od 300 miliona evra.

"Možemo da vidimo kako izgleda finansijski kriminal u 2025. godini. On je međunarodni, digitalan i zasnovan na saradnji", rekao je Danijel Telesklaf, šef njemačke Jedinice za finansijsku obavještajnu službu.

Zvaničnici nisu objavili detalje o uhapšenima, ali su saopštili da su koordinisani pretresi obavljeni u Njemačkoj, Italiji, Kanadi, Luksemburgu, Holandiji, Singapuru, Španiji, SAD i na Kipru.