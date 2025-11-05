Kako se oblači nova „prva dama“ Njujorka?

Logo

Како се облачи нова „прва дама“ Њујорка?
Foto: Društvena mreža X/ZieZi

Supruga novoizabranog gradonačelnika Njujorka, Zohrana Mamdanija, Rama Duvadži, trudila se da ostane van javnosti, a ova sirijsko-američka umjetnica je prepoznatljiva i po svom stilu, koji se u mnogo čemu razlikuje od njenih prethodnica.

Duvadži (28) je sirijsko-američki umetnik i ilustrator koji se preselio u SAD 2021. godine i vjenčao se sa Mamdanijem na ceremoniji u gradskoj kući ranije ove godine.

Američki mediji je pripisuju kao jednu od osoba koje su pomogle u izgradnji Mamdanijevog brenda kada je pokrenuo svoju kampanju. Pored toga što je bila velika podrška njegovom privatnom životu, pripisuje joj se i jačanje digitalnog i velikog prisustva svog supruga na društvenim mrežama.

Koliko se Mamdani i njegova supruga razlikuju od svojih prethodnika?

Počevši od odjeće, par Mamdani se razlikuje od svojih prethodnika. U utorak uveče, Mamdani je nosio svoje uobičajeno odjelo - jednoredno i blago izgužvano, odavajući izgled čovjeka iz naroda koji je radio cijeli dan, baš kao i svi ostali.

„Rekao bih da je moj stil odraz onoga ko sam ja kao Njujorčanin“, rekao je Mamdani za GQ ranije ove godine, „A onda, kao političar, postoji izvesna formalnost u načinu na koji se oblačim većinu dana u nedjelji.“

Kaže da poseduje odjela koja je kupio u prodavnicama, ali i ona sa ulične prodaje. Umjesto skupih satova, Mamdani nosi model marke Kasio koji mu je poklonila supruga.

Za tu priliku, Duvadži je nosila elegantni top palestino-jordanskog dizajnera Zeida Hidžazija sa sjedištem u Londonu — koji crpi inspiraciju „iz palestinskog folklora, pobune i arapskog futurizma“. Uparila ga je sa somotskom i čipkastom suknjom rođene u Njujorku Ule Džonson, dizajnerke poznate po svom boemskom stilu. Duvadži je upotpunila svoj izgled crnim čizmama do članka i minđušama, od kojih je ove druge djelo američkog juvelira Edija Borga.

Duvadži je izgledala kao mlada, kreativna žena u dvadesetim godinama obučena prema definiciji profesionalnog i uglađenog izgleda svoje generacije. Bez pantalona ili haljina bez rukava.

Vjerovatno će se suočiti i sa istim pitanjima koja je njen muž dobijao tokom izbora: o tome koliko novca troši, zašto žive u stanu sa stabilizovanom kirijom itd.

Analizirajući njen stil oblačenja - Duvaji se svakako ističe - počevši od odeće koju je izabrala za vjenčanje sa Mamdanijem - čipkaste mini haljine koju je uparila sa dugim crnim čizmama i krznenim kaputom.

Duvadži se oblači kao i drugi članovi Generacije Z i često se može vidjeti u širokoj odjeći praćenoj nizom nakita i u generalno ležernim kombinacijama.

Kada je riječ o njenim modnim porukama, Duvadži će „plesati“ po žici. Mamdani je kritikovan (uglavnom zbog netrpeljivosti i islamofobije) zbog svoje podrške Palestini, iako je više puta govorio protiv antisemitizma. Noseći palestinsku dizajnersku odjeću u izbornoj noći, Duvadži je potvrdila da su njene politike usklađene sa politikama njenog supruga i naišla na iste kritike.

