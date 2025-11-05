Pili ste alkohol, evo poslije koliko vremena možete da vozite

Poslije konzumiranja alkohola on ostaje u organizmu, pa su britanski stručnjaci sastavili uputstvo koliko vozači treba da pauziraju poslije svake čašice.

Poslije uzimanja alkohola on određeno vrijeme ostaje u organizmu, a samim tim raste opasnost u saobraćaju.

U Velikoj Britaniji je u periodu od pet ujutro do 11 ujutro kažnjena četvrtina vozača zbog vožnje u pijanom stanju (a tamo je dozvoljeno 0,8 promila, što je više nego kod nas).

Šta nam to govori? Nakon noćnog pijanstva, alkohol se zadržava u organizmu određeno vrijeme i vozači još nisu spremni da sjednu za volan automobila. Dakle, sa alkoholom budite oprezni, a posebno sa procenom kada možete da vozite.

Kako će alkohol djelovati na vas? Zavisi to od pola, starosne dobi, metabolizma, tjelesne mase, vrste alkohola, onoga što ste jeli prije konzumacije, kao i od nivoa stresa kojem ste izloženi, piše Revijahak

Britanska organizacija za bezbjednost saobraćaja Road Respect analizirala je konzumaciju alkohola i sposobnost za vožnju i izdala je preporuke koliko bi trebalo da čekate nakon pića, odnosno koliko dugo alkohol ostaje u organizmu.

Savjetuju da se pridržavate ovih uputstava kako biste izbjegli sve moguće probleme u saobraćaju, od onih tragičnih do finansijskih.

Čaša vina (13,5 procenata alkohola)

Jedno piće – 3,5 sati

Dva pića – 7 sati

Tri pića – 10,5 sati

Četiri pića – 14 sati

Pet pića – 17,5 sati

Čašica žestokog pića (40 procenata alkohola)

Jedno piće – 1,5 sati

Dva pića – 3 sata

Tri pića – 4,5 sati

Četiri pića – 6 sati

Pet pića – 7,5 sati

Pivo, lager (5 procenata alkohola)

Jedno piće – 2,5 sati

Dva pića – 5 sati

Tri pića – 7,5 sati

Četiri pića – 10 sati

Pet pića – 12,5 sati

(kurir)