Dodik: Cilj globalista - protjerati Srbe iz BiH

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je namjera globalista da protjeraju Srbe iz BiH i nasele muslimane, te ukazao da procesom protiv njega, preko sudova, Ustavnog suda i Kristijana Šmita samo kupuju vrijeme.

"Moje je da se nastavim boriti. BiH nije mjesto za Srbe i Srbi moraju gledati da pobjegnu iz nje. Neće biti Srba za 20 godina. Globalisti žele da naprave mjesto za muslimane koje će distribuirati ovdje. Imate već dovoljno džamija i misle da treba istjerati Srbe sa ovih prostora", rekao je Dodik na konferenciji za novinare u Banjaluci.

On je istakao da je na ovaj scenario upozoravao u proteklih 20 godina, te da je bio u pravu kada je govorio o namjerama globalista, čije je djelovanje usmjereno protiv srpskog naroda.

"Sud dozvoljava da imate dva zakonodavca. Ustav kaže da zakone na nivou BiH isključivo donosi Parlamentarna skupština. Za šta služi Ustavni sud? Da kaže da je Ustav lažan? Oni su sami kreirali odluke, pa i da se može glasati bez Srba. To govori o globalističkoj ulozi Ustavnog suda", naveo je Dodik.

On je istakao da postoji sprega Šmita i Ustavnog suda koji žele poručiti da su nedodirljivi i da se o procesu koji se vodio protiv predsjednika Republike Srpske ne može izjašnjavati ni Evropski sud za ljudska prava u Strazburu.

"Naše je da nastavimo dalje. Od početka nismo imali šanse jer je ovo isključivo politički proces. Nastavićemo borbu. Istrajaćemo na našim političkim ciljevima. Dolazi teško vrijeme zbog globalnih i regionalnih odnosa, pa i odnosa u BiH. To je naše vrijeme i neću propustiti jedan dan da nešto dobro učinim za Republiku Srpsku. Situacija u BiH je za nas završena priča. Gledaćete kako izgleda kada je paralizovan nivo BiH", rekao je Dodik.