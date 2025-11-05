Logo

Novi skandal u Sarajevu: Sada im smetaju izraelski klubovi, "građani" pokušali upasti na sjednicu Vlade

Нови скандал у Сарајеву: Сада им сметају израелски клубови, "грађани" покушали упасти на сједницу Владе
Novi skandal u Sarajevu. Tom "otvorenom" i "multikulturalnom" gradu ovaj put smeta košarka i izraelski klubovi.

"Građani" koji se protive najavljenoj košarkaškoj utakmici između klubova Dubai (Ujedinjeni Arapski Emirati) i izraelskog Hapoela, pokušali su nasilno ući na sjednicu kantonalne Vlade, ali ih je policija spriječila u tome.

"Građani" naglašavaju da Sarajevo ne treba dozvoliti "jednom izraelskom klubu igranje u BiH zbog dešavanja u Gazi".

Protest protiv utakmice 1

Podsjećamo, grupa "građana" od jutros se počela okupljati, prvo ispred zgrade vlade, a potom su ušli u hodnik, gdje ih je dočekala policija. Okupljeni nose transparente kojima poručuju da im je dosta političara, neodgovornosti te da dvorana Zetra pripada svima.

Protest protiv utakmice

Oni su uzvikivali "Jel' vas sram" te traže da premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk da izađe kako bi mu prenijeli poruku te poručuju da mu "neće ništa".

Protest protiv utakmice 2

Podsjetimo, utakmica Evrolige između Dubaija i Hapoela iz Tel Aviva je zakazana za četvrtak u 19:00 sati u dvorani Zetra.

