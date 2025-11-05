Logo

Još jedna žrtva požara u Tuzli

Izvor:

Avaz

05.11.2025

13:46

Komentari:

1
Foto: Anadolija

Još jedna osoba preminula je od posljedica požara koji je izbio sinoć u Domu penzionera u Tuzli, potvrđeno je za portal "Avaza".

Osoba je preminula u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli.

Tako je broj stradalih porastao na 12, a 35 osoba je povrijeđeno, a među njima i vatrogasci i policajci.

Kako je ranije rekao glavni kantonalni tužilac Vedran Alidžanović, četiri osobe su na respiratoru i u teškom su stanju.

Požar je izbio sinoć na sedmom spratu gd‌je su se nalazile nepokretne osobe.

Društvo

Dom penzionera u Tuzli među najskupljim u BiH

