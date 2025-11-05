Još jedna žrtva požara u Tuzli

Izvor:
Avaz
05.11.2025
13:46
Komentari:1
Još jedna osoba preminula je od posljedica požara koji je izbio sinoć u Domu penzionera u Tuzli, potvrđeno je za portal "Avaza".
Osoba je preminula u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli.
Tako je broj stradalih porastao na 12, a 35 osoba je povrijeđeno, a među njima i vatrogasci i policajci.
Kako je ranije rekao glavni kantonalni tužilac Vedran Alidžanović, četiri osobe su na respiratoru i u teškom su stanju.
Požar je izbio sinoć na sedmom spratu gdje su se nalazile nepokretne osobe.
Društvo
Dom penzionera u Tuzli među najskupljim u BiH
Hronika
7 h0
Hronika
8 h0
Hronika
8 h0
BiH
3 h3
Najnovije
Najčitanije
16
07
16
05
16
04
15
57
15
52
Trenutno na programu