Još jedna žrtva požara u Tuzli

Još jedna osoba preminula je od posljedica požara koji je izbio sinoć u Domu penzionera u Tuzli, potvrđeno je za portal "Avaza".

Osoba je preminula u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli.

Tako je broj stradalih porastao na 12, a 35 osoba je povrijeđeno, a među njima i vatrogasci i policajci.

Kako je ranije rekao glavni kantonalni tužilac Vedran Alidžanović, četiri osobe su na respiratoru i u teškom su stanju.

Požar je izbio sinoć na sedmom spratu gd‌je su se nalazile nepokretne osobe.