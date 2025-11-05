Logo

Nudeći podsticaje prevarant oštetio poljoprivrednike za 14.700 KM

Izvor:

ATV

05.11.2025

13:33

Komentari:

0
Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini podiglo je optužnicu protiv R.N. zbog sumnje da je prevario dvojicu poljoprivrednika iz Bijeljine za 14.700 maraka.

Prema optužnici, koju je potvrdio Osnovni sud u Bijeljini, R.N. je prevare počinio u periodu od oktobra do 12. novembra 2024. godine.

Pojašnjava se da se R.M. lažno predstavljao imenom R.M., lažno tvrdeći da je zaposlen u Ministarstvu poljoprivrede Federacije BiH i da ima mogućnost podsticaja za poljoprivredu i sadnju lješnjaka preko kuvajtskog fonda.

”U namjeri da sebi pribavi imovinsku korist na pravno nedopušten način, optuženi je od A. F. tražio da odmah isplati novac uz obećanje da će srediti podsticaj za poljoprivredu. Vjerujući u to, oštećeni mu je u svom stanu u Bijeljini isplatio 1.700 KM, a nakon sedam dana u isplatio još 5.000 KM, oštetivši ga za ukupan iznos od 6.700 KM”, navodi se u optužnici.

Na sličan način je prevario S.B. kojem je lažno predstavljao činjenicu da ima mogućnost podsticaja za poljoprivredu za lica bošnjačke nacionalnosti od strane neke arapske države u saradnji sa holandskom vladom.

”U namjeri da sebi pribavi imovinsku korist na pravno nedopušten način optuženi je od S. B., tražio da mu isplati novac uz obećanje da će mu srediti podsticaj za poljoprivredu. Vjerujući u tu priču, oštećeni mu je isplatio 8.000 KM”, navodi se u optužnici.

