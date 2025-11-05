Logo

Oduzeta dva ”pežoa” za kojima traga Interpol

Izvor:

ATV

05.11.2025

11:07

Пежо 208
Foto: PU Doboj

Derventska policija privremeno je oduzela dva automobila ”peugeot 208 GT”, vrijedne oko 100.000 KM, nakon što je utvrđeno da je vozilima raspisana Interpol potraga.

Vozila su oduzeta od S.M. iz Dervente, a prema nezvaničnim informacijama radi se o vozilima čiju je krađu prijavila privatna firma iz Njemačke.

”Policijski službenici PS Derventa izvršili su provjere za dva putnička automobila ”peugeot” koje je koristio S.M. iz Dervente, pri čemu je utvrđeno da je za vozilima raspisana Interpolova potraga”, saopštila je PU Doboj.

Пежо 208 ГТ
Pežo 208 GT

Dodaju da su vozila privremeno oduzeta, te se nastavlja rad na predmetu kako bi se utvrdile okolnosti pod kojima su vozila došla u posjed S.M.

