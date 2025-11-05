Logo

Mostar: Tijelo muškarca pronaćeno u rijeci

05.11.2025

09:54

Полиција аутомобил
Foto: ATV BL

U Mostaru je jutros pronađeno tijelo starije muške osobe, potvrdila je Ilijana Miloš, portparolka Uprave policije MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Policiju je o tome u 7.50 časova obavijestio građanin, a tijelo je pronađeno u rijeci Radobolji u Franjevačkoj ulici.

Odmah po prijavi na lice mjesta su izašli pripadnici Policijske uprave Mostar koji su pod nadzorom dežurne kantonalne tužiteljice obavili uviđaj, prenosi Avaz.

Катарина Глигоријевић

Hronika

Ovo je Srpkinja čije tijelo je pronađeno u zamrzivaču

Tijelo je prevezeno u Gradsku mrtvačnicu na Bijelom Brijegu gdje će biti obavljena obdukcija, a poduzete su sve neophodne istražne radnje.

