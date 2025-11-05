Tužilaštvo sprovodi uviđaj u Domu penzionera u Tuzli

Izvor:
ATV
05.11.2025
09:10
Komentari:0
Uviđaj u Domu penzionera Tuzla je počeo u ranim jutarnjim satima, uz prisustvo inspektora protivpožarne zaštite.
Dežurni tužilac, u saradnji sa istražnim timom Uprave policije MUP-a TK, uz prisustvo vještaka i stručnih lica od jutros nastavlja sa uviđajnim radnjama kako bi se utvrdile okolnosti nastanka požara, kao i sve druge okolnosti koje su dovele do ove nesreće. Izuzeti su snimci videonadzora iz Doma.
Danas će se poduzeti radnje u cilju identifikacije tijela preminulih, te će biti izdate naredbe za obdukciju.
Javnost će biti blagovremeno obaviještena o svim radnjama koje će se poduzimati u narednom periodu.
Hronika
5 h2
Hronika
5 h0
Hronika
6 h0
Hronika
6 h0
Najnovije
Najčitanije
13
33
13
16
13
12
13
10
13
07
Trenutno na programu