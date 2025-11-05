Logo

Tužilaštvo sprovodi uviđaj u Domu penzionera u Tuzli

05.11.2025

Uviđaj u Domu penzionera Tuzla je počeo u ranim jutarnjim satima, uz prisustvo inspektora protivpožarne zaštite.

Dežurni tužilac, u saradnji sa istražnim timom Uprave policije MUP-a TK, uz prisustvo vještaka i stručnih lica od jutros nastavlja sa uviđajnim radnjama kako bi se utvrdile okolnosti nastanka požara, kao i sve druge okolnosti koje su dovele do ove nesreće. Izuzeti su snimci videonadzora iz Doma.

Danas će se poduzeti radnje u cilju identifikacije tijela preminulih, te će biti izdate naredbe za obdukciju.

Javnost će biti blagovremeno obaviještena o svim radnjama koje će se poduzimati u narednom periodu.

