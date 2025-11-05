Oglasio se Dom penzionera: Požar izbio na sedmom spratu

Najmanje 10 osoba stradalo je sinoć u stravičnom požaru koji je izbio u Domu penzionera u Tuzli. Jutros su se oglasili iz Doma te naveli da je požar izbio na sedmom spratu, te da je oko 20 osoba povrijeđeno.

"U požaru koji je sinoć oko 20:45 sati zahvatio Dom penzionera Tuzla (sedmi sprat Ustanove), nažalost prema još nepotvrđenim informacijama stradalo je 10 korisnika, a oko 20 osoba je povrijeđeno.

Brzom intervencijom požar su stavili pod kontrolu i ugasili pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, uz podršku Profesionalne vatrogasne jedinice Srebrenik, te dobrovoljnih vatrogasnih društava Gornja Tuzla i Tuzla i Uprave policije MUP-a TK.

Korisnicima sa ugroženih spratova pripadnici SHMP Doma zdravlja Tuzla su ukazali medicinsku pomoć, nakon čega su zbrinuti na niže spratove Ustanove. Medicinsku pomoć ugroženima pružalo je i medicinsko osoblje domova zdravlja Lukavac, Srebrenik i Kalesija. Povrijeđeni pacijenti su zbrinuti na UKC-u Tuzla, a među povrijeđenima se osim korisnika Ustanove nalaze i pripadnici policije, vatrogasci, medicinski radnici, kao i radnici Doma penzionera Tuzla.

Požar u Domu penzionera u Tuzli

Nadležni organi poduzimaju sve potrebne aktivnosti na rasvjetljavaju okolnosti koje su dovele do ovog tragičnog događaja.

Više informacija biće poznato u narednim danima", navode iz ova ustanove.