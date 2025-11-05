Logo

Oglasio se Dom penzionera: Požar izbio na sedmom spratu

Izvor:

ATV

05.11.2025

07:39

Komentari:

0
Огласио се Дом пензионера: Пожар избио на седмом спрату
Foto: Anadolu/Ahmet Besic

Najmanje 10 osoba stradalo je sinoć u stravičnom požaru koji je izbio u Domu penzionera u Tuzli. Jutros su se oglasili iz Doma te naveli da je požar izbio na sedmom spratu, te da je oko 20 osoba povrijeđeno.

"U požaru koji je sinoć oko 20:45 sati zahvatio Dom penzionera Tuzla (sedmi sprat Ustanove), nažalost prema još nepotvrđenim informacijama stradalo je 10 korisnika, a oko 20 osoba je povrijeđeno.

Brzom intervencijom požar su stavili pod kontrolu i ugasili pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, uz podršku Profesionalne vatrogasne jedinice Srebrenik, te dobrovoljnih vatrogasnih društava Gornja Tuzla i Tuzla i Uprave policije MUP-a TK.

Korisnicima sa ugroženih spratova pripadnici SHMP Doma zdravlja Tuzla su ukazali medicinsku pomoć, nakon čega su zbrinuti na niže spratove Ustanove. Medicinsku pomoć ugroženima pružalo je i medicinsko osoblje domova zdravlja Lukavac, Srebrenik i Kalesija. Povrijeđeni pacijenti su zbrinuti na UKC-u Tuzla, a među povrijeđenima se osim korisnika Ustanove nalaze i pripadnici policije, vatrogasci, medicinski radnici, kao i radnici Doma penzionera Tuzla.

Požar u Domu penzionera u Tuzli

Nadležni organi poduzimaju sve potrebne aktivnosti na rasvjetljavaju okolnosti koje su dovele do ovog tragičnog događaja.

Više informacija biće poznato u narednim danima", navode iz ova ustanove.

Podijeli:

Tagovi:

Dom penzionera

požar

Tuzla

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Тешка несрећа: Пао авион, има мртвих, објављени језиви снимци

Svijet

Teška nesreća: Pao avion, ima mrtvih, objavljeni jezivi snimci

6 h

0
Штићеница Дома емотивно: На спратовима гд‌је је избио пожар су непокретне особе, чула сам како нешто пуца

Hronika

Štićenica Doma emotivno: Na spratovima gd‌je je izbio požar su nepokretne osobe, čula sam kako nešto puca

6 h

0
Кари предводио Вориорсе до побједе против Финикса

Košarka

Kari predvodio Voriorse do pobjede protiv Finiksa

6 h

0
Први муслиман на челу Њујорка: Зохран Мамдани изабран за градоначелника

Svijet

Prvi musliman na čelu Njujorka: Zohran Mamdani izabran za gradonačelnika

6 h

0

Više iz rubrike

Штићеница Дома емотивно: На спратовима гд‌је је избио пожар су непокретне особе, чула сам како нешто пуца

Hronika

Štićenica Doma emotivno: Na spratovima gd‌je je izbio požar su nepokretne osobe, čula sam kako nešto puca

6 h

0
Огласила се полиција о пожару у Тузли: Међу повријеђенима има и припадника спасилачких екипа

Hronika

Oglasila se policija o požaru u Tuzli: Među povrijeđenima ima i pripadnika spasilačkih ekipa

6 h

0
10 мртвих у Тузли

Hronika

10 mrtvih u Tuzli

6 h

0
Пожар у Тузли

Hronika

Raste broj mrtvih u jezivom požaru u Domu u Tuzli

14 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

33

Nudeći podsticaje prevarant oštetio poljoprivrednike za 14.700 KM

13

16

Ministarstvo upozorava: Ko pali njive – gubi subvencije!

13

12

Dodik: Ustavni sud je srušio ustave Republike Srpske i BiH

13

10

Novi skandal u Sarajevu: Sada im smetaju izraelski klubovi, "građani" pokušali upasti na sjednicu Vlade

13

07

Astronauti iz Kine ne mogu na Zemlju zbog oštećenja svemirskog broda

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner