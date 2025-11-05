Kari predvodio Voriorse do pobjede protiv Finiksa

Stefen Kari postigao je 28 poena uz pet pogođenih „trojki“, Mozes Mudi ušao je s klupe i dodao 24 poena, takođe uz pet pogodaka za tri poena, a Golden stejt voriorsi stekli su rano veliku prednost i na kraju savladali oslabljene Finiks sanse rezultatom 118:107 u San Francisku u utorak uveče.

Devin Buker postigao je svoj najbolji učinak u sezoni sa 38 poena, uz svih 11 pogođenih slobodnih bacanja. Mark Vilijams je dodao 16 poena i 16 skokova, dok je Grejson Alen ubacio 16 poena za Sanse, koji su igrali bez povrijeđenih Dilona Bruksa i Džejlena Grina i zaostajali 68:49 na poluvremenu. Finiks je serijom od 20:6 na kraju treće četvrtine smanjio prednost na 92:83 i vratio neizvjesnost u meč.

Kventin Post je za Golden stejt ubio 14 poena, uz četiri „trojke“ i šest skokova, Brendin Podzemski dodao je 13, a Badi Hild 12 poena.

To je bio poželjan uravnotežen napad za ekipu Voriorsa, koja je u prethodnih 12 dana odigrala sedam utakmica u pet gradova – a već u srijedu ih očekuje novi meč u Sakramentu.

Trener Stiv Ker najavio je da će Kari propustiti duel s Kingsima zbog jake prehlade, koja se, kako je sam rekao, pogoršava.

Voriorsi su sada na učinku 4-0 kod kuće i poslali su Finiks u četvrti uzastopni poraz na gostovanjima na početku sezone.

Džimi Batler bio je pod znakom pitanja zbog bolova u donjem dijelu leđa, ali je ipak započeo meč nakon zagrijavanja i pomogao Golden stejtu da napravi ranu seriju 11:0. Njegova ekipa je vodila 33:19 nakon prve četvrtine, pogodivši 7 od 11 „trojki“. Batler se, međutim, nije vratio u drugom poluvremenu i meč je završio s dva poena (1/5 iz igre) za 14 minuta.

Ker je dodao da će Batler i za srijedu biti pod znakom pitanja.

Al Horford je odmarao prvi meč u okviru dva uzastopna zbog povrede nožnog prsta.

