Novi skandal drma NBA – ukradeno 3,8 miliona dolara!

Bivši visoki funkcioner Atlante Hoks optužen je da je pronevjerio više od 3,8 miliona dolara, koristeći službene kartice i lažne račune za luksuzna putovanja, kupovinu brendirane robe i lične troškove.

Prema podacima iz saveznih sudskih spisa, Lester T. Džouns Džunior, koji je do početka ove godine obavljao funkciju višeg potpredsjednika za finansije u franšizi Atlanta Hoks, suočava se sa optužbom za elektronsku prevaru (wire fraud).

Tužioci navode da je od 2017. do juna 2025. godine koristio svoj pristup finansijskim sistemima kluba kako bi podnosio lažne zahtjeve za nadoknadu troškova i prikrivao neovlašćene troškove na korporativnim kreditnim karticama.

U dokumentima se navodi da su Džounsove sumnjive kupovine uključivale putovanja na Bahame, Kostariku, Havaje, Švajcarsku i Tajland, kao i kupovinu nakita, robe brenda "Louis Vuitton", troškove za "Porsche" vozila i ulaznice za događaje.

Prema navodima tužilaštva, on je iskoristio slabosti u internom računovodstvenom softveru Hoksa kako bi prikrio tragove, lažirao mejlove i izvještaje da bi lične troškove predstavio kao poslovne.

Jedan od primjera iz istrage odnosi se na izmišljeni račun od gotovo 230.000 dolara, koji je Džouns navodno sam kreirao u januaru 2025. godine, navodeći da se radi o hotelskom boravku u hotelu "Wynn" u Las Vegasu.

Tužioci tvrde da je lažirao mejl sa "American Express"-a kako bi faktura izgledala autentično, a zatim naložio podređenima da odmah izvrše uplatu uz obrazloženje da će u suprotnom "kompanijski račun biti blokiran".

Pored ostalog, navodi se da je Džouns bio u intimnoj vezi sa ženskom osobom koja je takođe bila zaposlena u franšizi, te da je dio novca iskoristio kako bi joj kupovao skupe poklone.

Džouns je radio u franšizi skoro devet godina – počeo je 2016. kao direktor finansijskog planiranja, 2018. je unapređen u potpredsjednika, a od 2021. bio je viši potpredsjednik za finansije, odgovoran direktno glavnom finansijskom direktoru kluba.

U dokumentu od 31. oktobra, federalni sudija mu je dao rok od 15 dana da se izjasni o krivici – da li će priznati djela ili ići na suđenje. Sud je istovremeno odobrio i privremeno zaustavljanje zakonskih rokova za početak suđenja, uz obrazloženje da je to "u interesu pravde".

Za sada nije poznato da li su u prevaru bili uključeni i drugi zaposleni u Atlanti, niti da li je klub uspio da povrati dio pronevjerenih sredstava. Takođe nije poznato da li se radi na nagodbi sa tužilaštvom ili je zakazivanje suđenja sljedeći korak.

Ako bude proglašen krivim, Lester Džouns suočava se sa kaznom do 20 godina zatvora, kao i oduzimanjem imovine stečene nezakonitim putem.