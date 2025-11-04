Jokić rekordom sezone vodio Denver do pobjede nad Kingsima

Košarkaši Denvera vratili su se na pobjednički kolosijek, pošto su u utorak ujutru savladali ekipu Sakramenta rezultatom 130:124!

Nagetsi su veliki posao odradili u prvoj dionici, koju su dobili sa 39:30, da bi u ostalima samo održavali prednost. Prednost u prvom poluvremenu nije išla preko +12, da bi u trećoj deonici, u nekoliko navrata, iznosila i +15.

Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je najbolju košgetersku partiju sezone i meč je završio sa 34 poena, 14 asistencija i sedam skokova.

Podsjetimo, Jokić je do sada najviše dao Minesoti (25), u tri navrata je imao po 21 poen, da bi protiv Finiksa od 20 razlike ubacio samo 14.

Nikola Jokic & Jamal Murray say hi to Russell Westbrook pregame🫂 pic.twitter.com/3GcAMJMBTQ — DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets) November 4, 2025

Kristijan Braun je bio odličan protiv Kingsa i ubacio je 21 poen, Gordon ga je pratio sa 20 i sedam skokova, Džamal Marej je imao 15 poena i po sedam skokova i asistencija, dok je Brus Braun ubacio 13.

Kada su u pitanju Kingsi, Rasel Vestbruk, prošlogodišnji igrač Nagetsa, imao je učinak od 26 poena i 12 skokova.Demar Derozan je ubacio 19, Denis Šruder 18 poena i devet asistencija, Zak Lavin 15 poena, a Domantas Sabonis 13 poena i 17 skokova.

Nikola Jokic doing Joker things 🤷‍♂️



What a shot by the Nuggets star!pic.twitter.com/30habfc4ZI — ClutchPoints (@ClutchPoints) November 4, 2025

Rasel Vestbruk se vratio u Denver prvi put otkako je napustio Nagetse i potpisao za Kingse – i odmah pokazao da nije zaboravio kako se igra protiv bivšeg tima.

Vestbruk, koji je prošle sezone bio važan dio rotacije Denvera, večeras je imao dodatni motiv. Trener Nagetsa David Adelman nazvao ga je „najkonstantnijim igračem po energiji“ s kojim je radio, a ovaj mu je uzvratio partijom od 16 poena u prvom poluvremenu.

Denver mu je priredio emotivni trenutak – tokom prve četvrtine prikazan je video-trubjut posvećen Vestbruku, a publika u „Ball Areni“ ga je ispratila ovacijama na nogama.

Što se igre tiče, Nagetsi su dominirali u prvom dijelu meča – postigli su čak 72 poena (39 u prvoj četvrtini). Nikola Jokić je na poluvremenu imao 18 poena i šest asistencija, dok je Aron Gordon dodao 15. Ipak, šut za tri poena nije bio jača strana domaćih (8 pogođenih od 24 pokušaja).

Trener Adelman nastavio je da eksperimentiše sa postavama i po prvi put ove sezone ubacio „all-bench“ petorku, što se nije pokazalo kao dobra ideja – Denver je u minutima bez Jokića bio -7.

Ipak, Kristijan Braun je blistao – delovao je kao u prošlogodišnjoj šampionskoj formi. Završio je meč sa preko 20 poena, uz šut 7/10 iz igre, tri asistencije i četiri skoka. Njegove atraktivne završnice posle Jokićevih asistencija ponovo su podsjetile publiku na ono najbolje izdanje Nagetsa.

(Telegraf)