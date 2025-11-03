Logo

Zvezda i dalje bez jednog od najboljih, košarkaš sve otkrio: Ne znam kada ću se vratiti

03.11.2025

Devonte Grejem je doveden u Crvenu zvezdu kao veliko pojačanje. Ipak, on neće još biti na terenu, barem još neko vrijeme.

Košarkaš Crvene zvezde Devonte Grejem potvrdio je za Sportal da će još neko vrijeme biti van terena.

Navijači Zvezde sa nestrpljenjem čekaju povratak američkog plejmejkera na teren, ali Grejema bar još neko vrijeme nećemo vidjeti na parketu.

Devonte je doživio povredu tokom priprema, zatim se, prema riječima kluba, razbolio, a u izjavi koju je dao i za Sportal, Grejem je potvrdio da ga na terenu neće biti još par nedjelja.

"To je dobro pitanje. Idemo dan po dan, više nedjelju po nedjelju, ne znam i dalje kada ću se vratiti na teren. Apsolutno sam nervozan. Želim da se vratim na teren, samo želim da igram košarku", istakao je Grejem.

Grejem je takođe govorio o tome što je bio dio akcije odlaska u školu "Kralj Aleksandar I" na Novom Beogradu.

"Volim sve to. To je ono o čemu sanjate, da imate djecu koju inspirišete i nikad ne zastari. Bio sam u nekoliko škola u Americi i čitao sam knjige djeci, tako da nije ovo ništa novo za mene. Radostan sam i zahvalan što mogu tako da ih vidim", dodao je Grejem.

Kako se Grejem povrijedio?

Grejem se povrijedio na pripremama protiv Fenerbahčea. U završnici uvodne dionice te utakmice, Grejem je probio odbranu prvaka Evrope i hrabro je krenuo na koš. Tom prilikom ga je faulirao jedan od protivničkih igrača, a Amerikanac je pogodio uz prekršaj. Ipak, tom prilikom je nezgodno doskočio i povrijedio je zglob.

Grejem je neko vrijeme ležao na parketu, a onda je uspio da napusti teren, ali nije sjeo na klupu za rezerve, već na stolicu koja se nalazi iza i momentalno ga je opkružio cijeli ljekarski tim crveno-bijelih.

