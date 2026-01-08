Dodik: Tramp vraća suverenost državama i narodima

Lider SNSD-a Milorad Dodik pozdravio je odluku američkog predsjednika Donalda Trampa da se Sjedinjene Američke Države povuku iz 66 međunarodnih organizacija, ističući da su ove "kvaziinstitucije godinama zloupotrebljavane kao lobističke i grupe za pritisak sada već poraženih neoliberalnih projekata".

Dodik je rekao da ova odluka pokazuje Trampovu dosljednost da vrati suverenost državama i narodima kojima ona jedino i pripada.

- Otuda je ona izuzetno značajna, a vjerujem da nije posljednja i da će uslijediti i druge koje će ići u tom pravcu - naveo je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

On je naglasio da su dugo, pod plaštom lažnog multilateralizma, određene strukture širom svijeta podrivale suverenitet država i, što je još opasnije, demokratsku volju naroda.

- Gdje god su građani demokratski birali drugačiji put, aktivirani su mehanizmi demonizacije, etiketiranja i uskraćivanja osnovnih prava čitavim narodima - naveo je Dodik.

On je naglasio da je to Republika Srpska najbolje osjetila na vlastitom primjeru - kroz pokušaje da se mimo izbora, mimo institucija i mimo volje naroda utiče na političke procese, delegitimišu izabrani predstavnici i ospori pravo Srpske da sama odlučuje o sebi.

- Zato ovaj potez nije slabljenje, već jačanje država - vraćanje politike narodu i suvereniteta iznad poludjelih birokratija, koje su sebi dale pravo da budu iznad svih i da u međunarodnim odnosima glume ono za šta nikada nisu dobile mandat da budu - zaključio je Dodik.

Američki predsednik Donald Tramp potpisao je memorandum kojim se nalaže povlačenje Sjedinjenih Američkih Država iz 66 međunarodnih organizacija koje više ne služe američkim interesima.