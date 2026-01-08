Obilježavanje Dana Republike, položeni vijenci: Srpsku uvijek čuvala ljubav njenog naroda

Položeni su vijenci na groblju Sveti Pantelija i na Trgu palih boraca NOR-a. Vijenci su položeni i na Gradskom groblju na Pobrđu, kao i Spomen-obilježju 12 beba.

Vijenci položeni na Spomen-obilježju 12 beba.

Obilježavanje Dana Republike, položeni vijenci

Položeni vijenci na spomen-kosturnicu

Vijenac su u ime institucija Republike Srpske položili predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Danijel Egić i ministar pravde Goran Selak.

Na Spomen-kosturnicu vijence su položile delegacije Srbije, organizacija pristeklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata, Saveza udruženja NOR-a Republike Srpske, Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka, Grada Vanjaluka i drugih gradova i opština Republike Srpske.

Položeni vijenci na Trgu palih boraca NOR-a

Vijenac su i ime institucija Republike Srpske položili predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, delegacija Vlade predvođena premijerom Savom Minićem, te lider SNSD-a Milorad Dodik.

Kod spomenika poginulim borcima NOR-a vijence su položili Predstavnici Vijeća naroda, predstavnici Republike Srpske u zajedničkim institucijama, kao i delegacija Srbije.

Cvijeće su položili delegacije SUBNOR-a, organizacija proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata, opština i gradova i Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka.

Položeni vijenci na groblju Sveti Pantelija - Odavanje počasti onima koji su živote upisali u temelje Srpske

Vijence su položili predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, predsjednik Vlade Savo Minić, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, ministri u Vladi Republike Srpske, lider SNSD-a Milorad Dodik, delegacija Srbije, predstavnici organizacija proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata.

Povodom Dana Republike Srpske vijence je položila delegacija Vijeća naroda, predstavnici Republike Srpske u zajedničkim institucijama, delegacija Grada Banjaluka, predstavnici drugih gradova i opština Republike Srpske, Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je odluka o formiranju Republike Srpske istorijski zavjet, te da je ona i poslije 34 godine živa, zdrava i dobrostojeća.

Istakao da je Republika Srpska nastala na Palama i da su je utemeljili Narodna skupština i njeni lideri - Radovan Karadžić, Momčilo Krajišnik, Biljana Plavšić, Nikola Koljević i drugi želeći da ona nikada ne bude nešto trenutno ili kratkoročno.

"Te vizionarske odluke su dio zavjeta srpske nacionalne istorije jer je i formiranje Srpske bilo jedino moguće i realno rješenje za BiH nakon raspada bivše Jugoslavije, a sve u cilju da se pokuša postići dogovor za mirni život", rekao je Dodik.

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da je obilježavanje Dana Republike, 9. januara, prilika da se oda počast onima koji su svoje živote upisali u temelje Srpske, bez koje srpskog naroda na ovim prostorima danas ne bi bilo.

"Želimo sa najvećim mogućim pijetetom da odamo počast borcima koji su dali život za Republiku Srpsku, ali i svima koji su nakon toga gradili Srpsku i imali viziju i jasan cilj da Republika Srpska postoji i da bude jaka i da okupi srpski narod", izjavio je Minić.

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović poručila je da je Republiku Srpsku uvijek čuvala ljubav njenog naroda, ali i snaga njenih institucija, te da Srpsku čeka svjetlija budućnost.

Kada su građani i institucije na istom zadatku, dodala je Cvijanovićeva, onda je i Republika Srpska stabilna.

"Istorijske činjenice se moraju poštovati. S punim pravom i velikim razlogom obilježavanje Dana Republike počinjemo polaganjem vijenaca za poginule borce u Odbrambeno–otadžbinskom ratu, jer su oni tokom teškog ratnog perioda branili ono što je u slobodi nastalo, a to je Republika Srpska", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je čestitala građanima Republike Srpske Dan Republike - 9. januar i poželjela da svi nastave da žive u stabilnoj i mirnoj Srpskoj koja će se razvijati.

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je u Banjaluci da je Srpska i u 34. godini postojanja nepokorena i predana očuvanju dostojanstva, kao i njenih ustavnih i pravnih kapaciteta.

Stevandić je naveo da je Republika Srpska stvorena u nemogućim geopolitičkim uslovima, ali da su oni koji su je satanizovali i bombardovali na kraju potpisali njeno stvaranje u Dejtonu.

Deveti januar se slavi kao Dan Republike Srpske, koja je tog datuma 1992. godine nastala pod prvobitnim nazivom Republika srpskog naroda u BiH.

Srpsku su osnovali srpski poslanici u tadašnjoj Skupštini BiH nakon što su preglasani u ključnim pitanjima o opstanku Jugoslavije, a pripadnici druga dva naroda krenuli u secesiju mimo volje Srba, koji su imali status konstitutivnog naroda.

Naziv Republika srpskog naroda u BiH bio je u upotrebi do 28. februara 1992. godine i proglašenja prvog Ustava, kada je zamijenjen sa Srpska Republika BiH, koji je korišten do 12. avgusta 1992. godine, kada je uveden Srpska Republika. Taj naziv je septembra 1992. godine zamijenjen sadašnjim - Republika Srpska.

