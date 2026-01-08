Ukinuto vanredno stanje u Foči

Vodostaji rijeka na području Foče su se stabilizovali i više ne prijeti opasnost od polava, zbog čega je lokalna uprava ukinula vanrednu situaciju u ovoj opštini.

Bolje je i stanje na elektromreži, mada ima još uvijek područja bez električne energije.

Svijet Zaharova: Vojska i vojni objekti Zapada u Ukrajini – legitimni ciljevi Moskve

Načelnik opštine Milan Vukadinović ističe da je najveći problem riješen kada je, uz koorodinaciju Vlade Republike Srpske i Republičke uprave Civilne zaštite, Hidroelektrana "Mratinje" na Pivi u Crnoj Gori prije dvije noći isključila agregate, čime je spriječen plavni talas.

- Vodostaji su u opadanju, odahnuli smo što se tiče opasnosti od poplava. Uspjeli smo da iz ove situacije izađemo na dobar i adekvatan način i ostaje da i dalje pratimo ne samo vodostaje, već i stanje na elektromreži i putevima - rekao je Vukadinović.

On je naveo da je stanje elektromreže danas dosta povoljnije, te da je fočanska radna jedinica "Elektrodistribucije" Pale dobila ispomoć.

Republika Srpska Dodik: Tramp vraća suverenost državama i narodima

- Oko 40 radnika elektrodistributivnih preduzeća je na terenu i očekujemo do kraja dana da će dosta više potrošača imati električnu energiju. Sve naše službe, od putnih službi, Policijske uprave do komunalnih preduzeća su na terenu, imamo dosta prijava šteta od bujičnih voda i potoka, sve to saniramo koliko možemo - rekao je Vukadinović.

Rukovodilac terenske jedinice "Elektrodistribucije" u Foči Milenko Pljevaljčić kaže da je situacija mnogo bolja i da je većina prigradskih mjesnih zajednica dobilo električnu energiju.

Pod naponom su, kako je naveo, Miljevina, Dragočava, Slatina, Tjentište.

- Trenutno najkritičija područja su Zavait, Čelebići i Kozja Luka. Danas smo dobili ispomoć iz ostalih elektrodistributivnih preduzeća i pokrili smo većinu dalekovoda radnicima, tako da očekujemo do kraja dana da će većina područja imati urednu isporuku električne energije - naveo je Pljevaljčić.

Banja Luka Pune ruke posla za vatrogasce: Požar u Domu penzionera u Banjaluci

Kad je riječ o vodi iz gradskog vodovoda, u preduzeću "Izvor" navode da se čekaju rezultati analize, koji će pokazati da li je voda ispravna za piće.

U Foči je prošle noći palo desetak centimetara snijega i sve raspoložive putne i komunalne službe angažovane su na čišćenju lokalnih puteva, gradskih saobraćajnica i trotoara.