Napadač iz Sidneja se probudio iz kome

Osumnjičeni za napade na plaži Bondi u Sidneju, Navid Akram (24), koji je u bolnici od ned‌jelje, probudio se iz kome, potvrdila je policija Novog Južnog Velsa, piše Gardijan.

On je zajedno sa svojim ocem (50) u ned‌jelju izveo oružani napadu kome je ubijeno 15 osoba koji su proslavljali jevrejski praznik Hanuku, uključujući 10-godišnju d‌jevojčicu, a više od 40 povrijeđenih ljudi prevezeno je u bolnicu.

Australijska policija je saopštila da su dvojica naoružanih napadača koji se sumnjiče za teroristički napad putovali na Filipine prošlog mjeseca i da se razlozi njihovog putovanja istražuju.

Navedeno je i da početne istrage ukazuju da su napadači Sadžid i Navid Akram mogli da budu inspirisani ideologijama Islamske države, i dodala da su pronašli dvije zastave ove terorističke organizacije u vozilu koje je koristio jedan od muškaraca, prenosi Bi-bi-si.

“Vojna obuka” na Filipinima?

Sadžid Akram (50) je putovao na Filipine, koristeći indijski pasoš, dok je njegov sin, Navid (24), koristio australijski pasoš, rekla je portparolka policije Dana Sandoval.

On su naveli grad Davao kao svoju konačnu destinaciju u zemlji, koji je poznat po d‌jelovanju islamističkih militanata u siromašnim dijelovima centralnog i jugozapadnog dela pokrajine Mindanao, prenosi BBC.

Filipinska vojska je saopštila da ne može da potvrdi izvještaje da su njih dvojica imali “vojnu obuku” dok su bili u zemlji, navodi britanski javni servis.