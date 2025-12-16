Logo
Large banner

Napadač iz Sidneja se probudio iz kome

Izvor:

Blic

16.12.2025

11:37

Komentari:

0
Нападач из Сиднеја се пробудио из коме
Foto: Tanjug/AP Photo/Mark Baker

Osumnjičeni za napade na plaži Bondi u Sidneju, Navid Akram (24), koji je u bolnici od ned‌jelje, probudio se iz kome, potvrdila je policija Novog Južnog Velsa, piše Gardijan.

On je zajedno sa svojim ocem (50) u ned‌jelju izveo oružani napadu kome je ubijeno 15 osoba koji su proslavljali jevrejski praznik Hanuku, uključujući 10-godišnju d‌jevojčicu, a više od 40 povrijeđenih ljudi prevezeno je u bolnicu.

Australijska policija je saopštila da su dvojica naoružanih napadača koji se sumnjiče za teroristički napad putovali na Filipine prošlog mjeseca i da se razlozi njihovog putovanja istražuju.

нападач

Svijet

Još jedan heroj u Sidneju: Ostavio trudnu ženu i krenuo ka napadaču, policija ga greškom upucala

Navedeno je i da početne istrage ukazuju da su napadači Sadžid i Navid Akram mogli da budu inspirisani ideologijama Islamske države, i dodala da su pronašli dvije zastave ove terorističke organizacije u vozilu koje je koristio jedan od muškaraca, prenosi Bi-bi-si.

“Vojna obuka” na Filipinima?

Sadžid Akram (50) je putovao na Filipine, koristeći indijski pasoš, dok je njegov sin, Navid (24), koristio australijski pasoš, rekla je portparolka policije Dana Sandoval.

гробље споменик

Svijet

Oskrnavljeno groblje nakon terorističkog napada u Sidneju: Fotografije su jezive

On su naveli grad Davao kao svoju konačnu destinaciju u zemlji, koji je poznat po d‌jelovanju islamističkih militanata u siromašnim dijelovima centralnog i jugozapadnog dela pokrajine Mindanao, prenosi BBC.

Filipinska vojska je saopštila da ne može da potvrdi izvještaje da su njih dvojica imali “vojnu obuku” dok su bili u zemlji, navodi britanski javni servis.

Podijeli:

Tagovi:

Sidnej

Australija

Teroristički napad

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Пољопривредници у Француској од јутрос блокирали најмање пет ауто-путева

Svijet

Poljoprivrednici u Francuskoj od jutros blokirali najmanje pet auto-puteva

1 h

0
Додик: Европи је за све Путин крив, потпуно су полудјели

Republika Srpska

Dodik: Evropi je za sve Putin kriv, potpuno su poludjeli

1 h

1
Драма у стану Весне Вукелић Венди: Полиција и извршитељи дошли да плијене имовину

Scena

Drama u stanu Vesne Vukelić Vendi: Policija i izvršitelji došli da plijene imovinu

1 h

0
Хрватска: Разбијен међународни ланац кријумчара кокаина

Region

Hrvatska: Razbijen međunarodni lanac krijumčara kokaina

1 h

0

Više iz rubrike

Пољопривредници у Француској од јутрос блокирали најмање пет ауто-путева

Svijet

Poljoprivrednici u Francuskoj od jutros blokirali najmanje pet auto-puteva

1 h

0
Школа

Svijet

Uhapšen tinejdžer koji je počinio napad u školi

3 h

0
Школа, учионица

Svijet

Horor! U napadu nožem u školi ubijen učenik

3 h

0
Двоје дјеце погинуло у експлозији зграде

Svijet

Dvoje djece poginulo u eksploziji zgrade

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

58

SIPA pretresa na četiri lokacije

12

53

Uhapšen direktor Doma penzionera Tuzla!

12

41

Stigla je 3. sezona: Otkriveni detalji prve epizode serije ''Euforija''

12

40

Hoće li biti poskupljenja struje u Srpskoj od 1. januara?

12

38

Oglasio se glumac osuđen za pedofiliju: Odriče se nagrade

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner