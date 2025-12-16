Drama u stanu Vesne Vukelić Vendi: Policija i izvršitelji došli da plijene imovinu

Izvršitelji su zajedno sa policijom stigli ispred stana pjevačice Vesne Vukelić Vendi kako bi izvršili zapljenu imovine, pošto nije isplatila sudsku kaznu od 320.000 dinara, plus kamatu, ženi s kojom se tukla na pijaci prije desetak godina.

Izvršitelje je u stan na Banjici pustio Vendin nevjenčani suprug Branimir Banjac koji je rekao kako je "u pitanju nesporazum" i da im je advokat prije 4 mjeseca rekao da je sve izmireno.

Međutim, oni tvrde da je dio duga izmiren, a da je dio ostao.

Banjac je rekao da je sve plaćeno na advokatovu inicijativu, a da je Vesna na to jedva pristala.

On je izvršiteljima rekao da ne zna o čemu se radi, dok oni tvrde da oni imaju drugačije instrukcije advokata Đorđevića, piše Kurir.

Vendi nije bila kod kuće, a Branimir je rekao da "nije bilo potrebe da njih toliko dolazi" i da oni imaju sve dokaze i priznanice i da se tu "nešto ne slaže" i da su "sve dogovorili i da je sve riješeno".

Tražio je od izvršitelja da ponovo dođu sa advokatima i rekao je kako ih je "pustio kao ljude u kuću", da je nesporazum.

Predlog je da se odloženje izvrši jer im advokat nije prisutan.

Banjac nije dozvolio da popišu stvari, rekavši da "ima prava na to".

Izvršitelji su napravili zapisnik, a nakon što su porazgovarali sa jednim od advokata, oni su napustili stan.

(Telegraf)