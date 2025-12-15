Logo
Ovo su detalji zdravstvenog stanja Vesne Zmijanac

Agencije

15.12.2025

19:39

Ово су детаљи здравственог стања Весне Змијанац

Pjevačica Vesna Zmijanac, koja je operisana prije nekoliko dana u Urgentnom centru, danas je izašla iz bolnice. Po nju je došao zet Relja Popović i njih dvoje su taksijem otišli kući.

Vesna je izašla iz bolnice kamuflirana, nosila je kapu, šal i naočare. Relja je bio vidno raspoložen i nasmijan je razgovarao sa medicinskim osobljem, koji ga je uputio u zdravstveno stanje pjevačice.

Полиција Италија

Svijet

Baka na čelu bande: Policija uhapsila 21 osobu i šeficu grupe koja ima 96 godina

Kako se saznalo od bliskog izvora, Vesna se osjeća dobro i trebalo bi da se za mjesec dana javi na kontrolu.

Urađena tri stenta

Podsjetimo, Vesna je operisana prije četiri dana, kada joj je urađena revaskularizacija na arteriji, a intervencija je sprovedena zbog hitnosti njenog stanja. Tom prilikom joj je ugrađeno tri stenta koji otpuštaju lijek – naveo je tad izvor Kurira, koji je dodao da je Vesna imala ozbiljno suženje, odnosno začepljenje na jednom od najvažnijih krvnih sudova srca, glavnom stablu lijeve koronarne arterije.

Болница

Srbija

Djevojčica operisana, pa uslijedile komplikacije: U bolnicu primljena bez znakova života

Ovom intervencijom je protok krvi vraćen, što sprečava infarkt i poboljšava rad srca. Tri stenta znače da je suženje bilo duže ili na više mjesta – pojasnio je tada izvor.

Vesna Zmijanac

Pjevačica

