Prekinut program uživo zbog voditelja: Milomir Marić doživeo peh

Izvor:
Telegraf
15.12.2025
07:45
Komentari:0
Novinar i voditelj Milomir Marić doživio je neprijatnost tokom gostovanja u programu uživo.
Voditelj je sve vrijeme regularno sjedio na stolici da bi u jednom trenutku stolica spustila a on doživio peh. Svi su u studiju odmah reagovali.
Milomir Marić je tokom gostovanja sjedio sa ostalim gostima i diskutovao na određenu temu, kad je stolica odjednom krenula ka dole, pa se on pridržao da ne završi na podu.
- Pade čovjek - rekao je Vanja Bulić, koji je takođe bio u studiju jutarnjeg programa Tanjug TV.
Voditelju su svi priskočili u pomoć a on se samo nasmijao.
Emisija se nastavila pošto je Mariću podešena stolica.
Voditelj Milomir Marić je nedavno napustio Hepi TV i prešao na TV Prva i time iznenadio mnoge. Emisija na Hepiju zadržala je originalni naziv emisije "Ćirilica" i vodi je drugi voditelj, dok se na TV Prva emituje emisija pod nazivom "Ćirilica Milomira Marića".
Voditelj tvrdi da su od njega oteli emisiju koju je stvorio.
- Svako pravi svoju "Ćirilicu", to je opšte poznato. Uzima ko stigne. Taj što je oteo meni "Ćirilicu", htio je da ukrade i od Vuka Karadžića, međutim tražili su da nauči sva slova, a nije mogao, pa mu bilo lakše da ukrade od mene - rekao je na početku Marić.
Svijet
Danas nastavak razgovora zvaničnika Ukrajine i SAD u Berlinu, dolaze i evropski lideri
Nakon toga je prokomentarisao to što trenutno postoje dve emisije "Ćirilica", jedna na televiziji "Hepi" i jedna koju on vodi na televiziji "Prva":
- Više, ko zna koliko će ih biti. Svako će imati svoju "Ćirilicu".
(Telegraf)
Scena
3 sedm0
Scena
1 mj0
Scena
1 mj0
Srbija
1 mj0
Scena
10 h0
Scena
11 h0
Scena
12 h0
Scena
15 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu