Prekinut program uživo zbog voditelja: Milomir Marić doživeo peh

Novinar i voditelj Milomir Marić doživio je neprijatnost tokom gostovanja u programu uživo.

Voditelj je sve vrijeme regularno sjedio na stolici da bi u jednom trenutku stolica spustila a on doživio peh. Svi su u studiju odmah reagovali.

Milomir Marić je tokom gostovanja sjedio sa ostalim gostima i diskutovao na određenu temu, kad je stolica od‌jednom krenula ka dole, pa se on pridržao da ne završi na podu.

- Pade čovjek - rekao je Vanja Bulić, koji je takođe bio u studiju jutarnjeg programa Tan‌jug TV.

Voditelju su svi priskočili u pomoć a on se samo nasmijao.

Emisija se nastavila pošto je Mariću podešena stolica.

Voditelj Milomir Marić je nedavno napustio Hepi TV i prešao na TV Prva i time iznenadio mnoge. Emisija na Hepiju zadržala je originalni naziv emisije "Ćirilica" i vodi je drugi voditelj, dok se na TV Prva emituje emisija pod nazivom "Ćirilica Milomira Marića".

Voditelj tvrdi da su od njega oteli emisiju koju je stvorio.

- Svako pravi svoju "Ćirilicu", to je opšte poznato. Uzima ko stigne. Taj što je oteo meni "Ćirilicu", htio je da ukrade i od Vuka Karadžića, međutim tražili su da nauči sva slova, a nije mogao, pa mu bilo lakše da ukrade od mene - rekao je na početku Marić.

Nakon toga je prokomentarisao to što trenutno postoje dve emisije "Ćirilica", jedna na televiziji "Hepi" i jedna koju on vodi na televiziji "Prva":

- Više, ko zna koliko će ih biti. Svako će imati svoju "Ćirilicu".

