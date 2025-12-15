Logo
Vozači izabrali favorita: Ovo su najbolji polovni porodični automobili

Izvor:

B92

15.12.2025

09:14

Dobar polovni porodični automobil mora biti praktičan, ekonomičan za održavanje i bezbijedan.

Popularni veb-sajt Carwow izabrao je svog favorita.

Na listi veb-sajta nalaze se različiti modeli, prilagođeni različitim potrebama, a titulu je osvojio ''Folksvagen Polo“, za koji se kaže da je ''iznenađujuće prostran“.

''Putnici na zadnjim sjedištima imaju prostor za noge i glavu koji je veoma sličan onom u većem ''Folksvagen Golfu“, i veći nego kod konkurenata poput ''Opel Korse“, navodi se u objašnjenju.

Auto-moto

Odakle uvesti polovni automobil? Ova država je dobra opcija za mnoge zemlje u tranziciji

Dodaje se da ''ni prtljažnik ne razočarava - sa zapreminom od 351 litra, čak nadmašuje modele kao što je ''Škoda Fabija“.

''Polo“ možda nije toliko zabavan za vožnju kao ''Ford Fijesta“, ali nudi viši nivo udobnosti i, ako se izbjegnu osnovne verzije motora, ostaje pristupačan za upravljanje, uz solidne performanse i okretnost u svakodnevnoj vožnji, smatraju stručnjaci, piše b92.

Unutrašnjost ''pola“ djeluje izuzetno kvalitetno za model ove vrste, a kombinacija završne obrade i prostranosti gotovo ga pozicionira kao alternativu ''Folksvagen Golfu“, dodaje se u objašnjenju.

Svi modeli dolaze sa najmanje 8,0-inčnim ekranom osjetljivim na dodir za infotejment kao standardnom opremom, dok je moguće doplatiti digitalnu instrument tablu, zaključuje Karvou.

Automobil

porodica

Polovni automobili

