Milica Mitrović objavila snimak sa ultrazvuka! U vili na Dedinju stiže pojačanje

Milica Mitrović otkrila je da njihov pas uskoro očekuje štence i da će u dom stići novo pojačanje.

Milica je objavila video ultrazvuka svog ljubimca, a u snimku je označila i ćerku Andreu, dok je u pozadini išla pjesma "Bebe" grupe "Vampiri"

Željko i Milica Mitrović obožavaju svog ljubimca Lusi, koju nerijetko vode na putovanja, a njihov pas ima i svoj garderober i poseduje skupocene stvari.

Direktor Pink televizije i njegova supruga važe za skladan par, a pored porodičnog života, oni su i poslovni partneri.

Iako je razlika u godinama između njih četiri godine, Željko je rođen 1967., a Milica 1971., mnogi smatraju da je idealna za skladan brak i partnerski život. Par ima dvije ćerke, a Milica često dijeli trenutke iz porodičnog života sa pratiocima na društvenim mrežama.

Podsjetimo, vlasnik Pink televizije Željko Mitrović tokom nacionalnog dnevnika uživo u programu saopštio da je spremio sto raskida ugovora.

- Ja sam se našalio sa medvjedom na Instagramu ali se radi o ozbiljnoj stvari. Nalazimo se na pragu najuspješnije sezone ikada, osim pojedinih sektora koji se ne razvijaju, pa sam rešio da presečem bez ikakvih emocija i kompromisa, ne kažem da je uvijek bio samo problem u ljudima, nekada je bio problem i u meni jer sam im davao previše stvari da rade, proces promjena će trajati 60 dana i na svakih desetak dana ću saopštiti šta ima novo, danas smo postavili 10 novih pozicija, toliko ljudi je i zamenjeno, rekao je Željko Mitrović.

- Razlog promjena je što su pojedini ljudi funkcionisali tako da su dolazili na posao nekoliko puta nedjeljno ili uopšte nisu ni dolazili, sto raskida ugovora ćemo sigurno napraviti, biće i bolnih rezova, rekao je Željko.

Željko Mitrović je potpisao nove ugovore. Nova lica kompanije Pink su Predrag Pavlović Baki, Darko Popović, Aleksandar Đaja, Stojan Đorđević, Katarina Ilijašević, Neša Serefijanović, Pavle Rašković, Marko Jovičić, Veljko Popović, Luka Ivković i Saška Karaš.

