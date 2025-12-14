Logo
Large banner

Kraljica lateksa se ponovo utegla i pokazala savršeno tijelo

Izvor:

B92

14.12.2025

16:25

Komentari:

0
Краљица латекса се поново утегла и показала савршено тијело

Čini se da je njena kolekcija leteks haljina dobila još jednog člana, jer je sada pokazala svijetu komad koji do sada nismo vidjeli...

Poznata po svojim atraktivnim izdanjima, rijaliti zvijezda Kajli Džener još jednom je privukla poglede javnosti. Fotografi su je nedavno uslikali u večernjem izlasku, a za tu priliku je odlučila da ponese - gle čuda, još jednu lateks haljinu.

Kako se vidi, riječ je o modelu koji ljubi svaku žensku oblinu i ističe vitku figuru. Toaletu krase i otvorena leđa i upravo ovaj detalj daje dozu sofisticiranosti njenom luku.

Stajling je upotpunila šminkom u nude tonovima iz svoje bjuti kolekcije "Kylie Kosmetiks", a duge crne pramenove je pustila slobodno da padaju niz leđa.

Dodala je i providne štikle koje su izdužile njenu figuru.

(b92)

Podijeli:

Tagovi:

Kajli Džener

haljina

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Новак Ђоковић на турниру у Шангају

Tenis

Novak Đoković ruši Federerov rekord svih vremena: Dovoljno je samo da kroči na teren

4 h

0
Боки 13 рекао да су му се удварала два позната мушкарца: Открио њихова имена

Scena

Boki 13 rekao da su mu se udvarala dva poznata muškarca: Otkrio njihova imena

4 h

0
Рачунање, дигитрон / Каматне стопе у Швајцарској ће бити 0 одсто

Ekonomija

Od januara novi porez stiže na naplatu

4 h

0
Орбан: НАТО се подијелио - Америка за мир, Европа за рат

Svijet

Orban: NATO se podijelio - Amerika za mir, Evropa za rat

4 h

0

Više iz rubrike

Боки 13 рекао да су му се удварала два позната мушкарца: Открио њихова имена

Scena

Boki 13 rekao da su mu se udvarala dva poznata muškarca: Otkrio njihova imena

4 h

0
Хаос на концерту Лејди Гаге: Плесач пао са бине усред наступа

Scena

Haos na koncertu Lejdi Gage: Plesač pao sa bine usred nastupa

4 h

0
Кустурица: Нисам истиснут из Андрићграда, не напуштам Србију

Scena

Kusturica: Nisam istisnut iz Andrićgrada, ne napuštam Srbiju

5 h

0
Сека Алексић се у сузама присјетила дјетињства: "Мама и данас има ожиљке од очевих удараца"

Scena

Seka Aleksić se u suzama prisjetila djetinjstva: "Mama i danas ima ožiljke od očevih udaraca"

7 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

24

Originalna priča o Stjuartu Malom je mnogo čudnija i jezivija ​​nego što mislite

20

20

Raste broj mrtvih u masakru u Sidneju, oglasio se i Tramp

20

07

"Počivaj u miru, debeljko" Ovo je Slađan koji je ubijen, motiv pljačka

20

07

Horoskopski znaci za koje drugi imaju samo riječi hvale

19

54

Košarkaši Studenta poslije preokreta do pobjede protiv Zrinjskog

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner