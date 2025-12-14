Kraljica lateksa se ponovo utegla i pokazala savršeno tijelo

Čini se da je njena kolekcija leteks haljina dobila još jednog člana, jer je sada pokazala svijetu komad koji do sada nismo vidjeli...

Poznata po svojim atraktivnim izdanjima, rijaliti zvijezda Kajli Džener još jednom je privukla poglede javnosti. Fotografi su je nedavno uslikali u večernjem izlasku, a za tu priliku je odlučila da ponese - gle čuda, još jednu lateks haljinu.

Kako se vidi, riječ je o modelu koji ljubi svaku žensku oblinu i ističe vitku figuru. Toaletu krase i otvorena leđa i upravo ovaj detalj daje dozu sofisticiranosti njenom luku.

KYLIE JENNER pic.twitter.com/t25j77E6f4 — acervo kylie jenner (@acervokyjenner) December 14, 2025

Stajling je upotpunila šminkom u nude tonovima iz svoje bjuti kolekcije "Kylie Kosmetiks", a duge crne pramenove je pustila slobodno da padaju niz leđa.

Kylie Jenner parties in red latex dress after quashing Timothée Chalamet breakup rumours https://t.co/k2Ja3gFvYz — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 14, 2025

Dodala je i providne štikle koje su izdužile njenu figuru.

(b92)