"Voljeću te do zadnjeg dinara", evo kome ide cijeli honorar

Nakon što je Stanija otkrila da je davno prestala da voli Asmina i da je bila u "agoniji od veze", Mustafa nije štedio bivšu djevojku svog sina, što je izazvalo žestoku reakciju Dobrojevićeve.

Sve što Muki govori, tačno je. I slobodno neka nastavi da iznosi svoje mišljenje, ako ima još šta da kaže. Vidim da problem nije u odnosu i ponašanju njegovog sina u "Eliti", već u novcu - kaže Stanija za Pink i dodaje:

Zdravlje Zaštitnik znak zime, ali oprez: Mandarine mogu i da štete organizmu

Smeta mu što sam ja dobijala mnogo od njegovog sina? Pa Muki ne zna da cijeli honorar od "Elite" ide meni! A ljubav? "Voljeću te do zadnjeg dinara" - ali samo ako mi bude zanimljivo! Trenutno nije. Imam druge opcije i pametnije planove. Međutim, do jula ima vremena. Vidjećemo tada ko će pričati, a ko brojati.

(informer)