"Voljeću te do zadnjeg dinara", evo kome ide cijeli honorar

Starleta Stanija Dobrojević odgovorila je na prozivke Mustafe Durdžića, oca učesnika "Elite" Asmina Durdžića.
Nakon što je Stanija otkrila da je davno prestala da voli Asmina i da je bila u "agoniji od veze", Mustafa nije štedio bivšu djevojku svog sina, što je izazvalo žestoku reakciju Dobrojevićeve.
Sve što Muki govori, tačno je. I slobodno neka nastavi da iznosi svoje mišljenje, ako ima još šta da kaže. Vidim da problem nije u odnosu i ponašanju njegovog sina u "Eliti", već u novcu - kaže Stanija za Pink i dodaje:
Smeta mu što sam ja dobijala mnogo od njegovog sina? Pa Muki ne zna da cijeli honorar od "Elite" ide meni! A ljubav? "Voljeću te do zadnjeg dinara" - ali samo ako mi bude zanimljivo! Trenutno nije. Imam druge opcije i pametnije planove. Međutim, do jula ima vremena. Vidjećemo tada ko će pričati, a ko brojati.
