Muškarac priveden zbog pucnjave na američkom univerzitetu, pušten na slobodu

Muškarac koji je bio priveden zbog pucnjave na američkom Univerzitetu Braun u gradu Providens, u kojoj je ubijeno dvoje, a ranjeno devet studenata, pušten je na slobodu, saopštile su lokalne vlasti.

U pucnjavi na Univerzitetu Braun ubijeno je dvoje, a ranjeno devetoro studenata u subotu uveče.

"Dokazi sada ukazuju na drugi pravac" istrage, rekao je guverner američke savezne države Roud Ajlend, Den Meki na konferenciji za novinare, prenosi RTS navode NBC.

Državni tužilac Piter F. Neronha je rekao da slučaj još nije riješen, ali da je uvjeren da će to biti učinjeno "u veoma bliskoj budućnosti".

On je kazao da je "očigledno" da ubica još nije uhapšen.

Gradonačelnik Bret Smajli je rekao da vijest o puštanju prethodno osumnjičene osobe može izazvati izvjesnu zabrinutost kod stanovnika Providensa. Prilikom privođenja osumnjičenog muškarca, ranije je saopšteno da je kod njega pronađeno vatreno oružje sa ''jedinstvenom karakteristikom''.