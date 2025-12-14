Logo
Novi snimci jezivog napada u Sidneju: Napadači pucali direktno u ljude

14.12.2025

18:53

Foto: Tanjug/AP/Mark Baker

Na društvenim mrežama pojavili su se novi snimci terorističkog napada na Bondi Biču u Sidneju, u kojem je ubijeno najmanje 12 osoba.

Video-materijal prikazuje trenutke kada jedan od napadača direktno puca u ljude, nakon čega se pojavljuje mlađi napadač koji takođe puca, a potom bježi sa mjesta događaja.

Kako su za Skaj njuz naveli stručnjaci, mlađi napadač, za koga se zna da je Navid Akram, koristio je sportsku pušku marke "Ruger" opremljenu reflektorskim nišanom. Drugi napadač koristio je poluautomatsku sačmaricu, takođe sa reflektorskim nišanom.

Eksperti ističu da kombinacija oružja i nišana ukazuje na planiran i koordinisan napad, što dodatno naglašava ozbiljnost tragedije.

Policija Novog Južnog Velsa nastavlja istragu, a snimci sa terena koriste se kao ključni dokaz u utvrđivanju detalja napada i identiteta učesnika.

U napadu je korišćeno i treće oružje, ali još uvijek nije poznato o kom oružju je riječ.

Podsjetimo, najmanje 12 ljudi je ubijeno u pucnjavi na plaži Bondi u Sidneju, uključujući i jednog napadača.

Pucnjava je zvanično proglašena terorističkim činom i dogodila se tokom proslave jevrejskog praznika Hanuka.

