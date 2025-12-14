Cvijanovićeva osudila napad u Sidneju: ''Srpska stoji čvrsto uz prijateljski jevrejski narod''

Izvor:
ATV
14.12.2025
14:16
14.12.2025
Najoštrije osuđujem užasni teroristički napad na jevrejsku zajednicu u Sidneju, poručila je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
''Ovaj gnusni čin, izvršen tokom proslave Hanuke, obavezuje na još snažniju zajedničku borbu protiv terorizma i antisemitizma. U ovim teškim momentima, Republika Srpska stoji čvrsto uz prijateljski jevrejski narod, kako u Republici Srpskoj i BiH, tako i širom svijeta'', napisala je Cvijanovićeva na društvenoj mreži Iks.
I strongly condemn the horrific terrorist attack against the Jewish community in Sydney. This heinous act, carried out during the celebration of Hanukkah, underscores the need for an even stronger, united fight against terrorism and antisemitism. In these difficult moments,…— Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) December 14, 2025
