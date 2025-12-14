Cvijanovićeva osudila napad u Sidneju: ''Srpska stoji čvrsto uz prijateljski jevrejski narod''

Najoštrije osuđujem užasni teroristički napad na jevrejsku zajednicu u Sidneju, poručila je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

''Ovaj gnusni čin, izvršen tokom proslave Hanuke, obavezuje na još snažniju zajedničku borbu protiv terorizma i antisemitizma. U ovim teškim momentima, Republika Srpska stoji čvrsto uz prijateljski jevrejski narod, kako u Republici Srpskoj i BiH, tako i širom svijeta'', napisala je Cvijanovićeva na društvenoj mreži Iks.