Na današnji dan 1995. u Parizu potpisan Dejtonski mirovni sporazum

Dejtonski mirovni sporazum potpisan je na današnji dan 1995. godine u Parizu i tim dokumentom je formulisano da je BiH sastavljena od dva konstitutivna entiteta - Republike Srpske i Federacije BiH i tri naroda Srba, Bošnjaka i Hrvata.
U svojstvu svjedoka dokument su potpisali predsjednik SAD Bil Klinton, predsjednik Francuske Žak Širak, premijer Rusije Viktor Černomirdin, premijer Velike Britanije Džon Mejdžor, kancelar Njemačke Helmut Kol...
Sporazum je prethodno 21. novembra iste godine parafiran u vojnoj bazi "Rajt-Peterson" u Dejtonu, a njime je okončan troipogodišnji rat u BiH započet aprila 1992. godine.
Sporazumom je precizirano ustavno uređenje BiH kao složene zajednice.
Dejtonski sporazum, potpisan u Parizu, gdje su učestvovale sve svjetske sile, kao i predstavnici tri strane u BiH, te zemalja regiona, dao je najveća ovlaštenja entitetima, Republici Srpskoj i Federaciji BiH, i naznačio precizno nekoliko osnovnih ovlaštenja za nivo zajedničkih organa.
Ovaj sporazum ozvaničio je Republiku Srpsku i na međunarodnom planu, kao konstitutivni dio BiH, potvrđujući njena široka ovlaštenja u zakonodavnoj, sudskoj i izvršnoj vlasti.
