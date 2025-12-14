Logo
Na današnji dan 1995. u Parizu potpisan Dejtonski mirovni sporazum

Izvor:

SRNA

14.12.2025

08:16

На данашњи дан 1995. у Паризу потписан Дејтонски мировни споразум

Dejtonski mirovni sporazum potpisan je na današnji dan 1995. godine u Parizu i tim dokumentom je formulisano da je BiH sastavljena od dva konstitutivna entiteta - Republike Srpske i Federacije BiH i tri naroda Srba, Bošnjaka i Hrvata.

U svojstvu svjedoka dokument su potpisali predsjednik SAD Bil Klinton, predsjednik Francuske Žak Širak, premijer Rusije Viktor Černomirdin, premijer Velike Britanije Džon Mejdžor, kancelar Njemačke Helmut Kol...

Дејтон-округли сто-12122025

Republika Srpska

Okrugli sto o 30 godina Dejtonskog sporazuma

Sporazum je prethodno 21. novembra iste godine parafiran u vojnoj bazi "Rajt-Peterson" u Dejtonu, a njime je okončan troipogodišnji rat u BiH započet aprila 1992. godine.

Sporazumom je precizirano ustavno uređenje BiH kao složene zajednice.

Dejtonski sporazum, potpisan u Parizu, gdje su učestvovale sve svjetske sile, kao i predstavnici tri strane u BiH, te zemalja regiona, dao je najveća ovlaštenja entitetima, Republici Srpskoj i Federaciji BiH, i naznačio precizno nekoliko osnovnih ovlaštenja za nivo zajedničkih organa.

Гордан Грлић Радман

Region

Konferencija 30 godina Dejtona u Zagrebu

Ovaj sporazum ozvaničio je Republiku Srpsku i na međunarodnom planu, kao konstitutivni dio BiH, potvrđujući njena široka ovlaštenja u zakonodavnoj, sudskoj i izvršnoj vlasti.

