U Štutgartu prvi put obilježen Dejtonski mirovni sporazum

SRNA

21.11.2025

09:52

U Generalnom konzulatu BiH u Štutgartu je uz prigodan program prvi put obilježen 21. novembar - dan kada je zaključen Okvirni sporazum za mir u BiH.

Generalni konzul Vera Sajić, zahvaljujući kojoj je organizovan ovaj prijem, podsjetila je da je Dejtonski sporazum donio ono najvažnije BiH nakon krvavog i teškog građanskog rata, a to je mir.

Sajićeva je istakla da je mirovni sporazum ratifikovala i Narodna skupština Republike Srpske, a dan kada je parafiran proglašen je i praznikom u Srpskoj.

"Dejtonski sporazum je za Republiku Srpsku više od mirovnog sporazuma. To je garancija mira, ali i naših prava. Sporazum je definisao tri konstitutivna naroda i jednakopravnost svih", istakla je Sajićeva.

Ona je napomenula da je ovo sporazum koji je najviše mijenjan u istoriji.

"Više od dvije stotine puta su predstavnici međunarodne zajednice zadirali u odredbe sporazuma i tumačili ga i mijenjali, što je dovodilo do različitih kriza unutar BiH", ukazala je Sajićeva i napomenula da je, nažalost, BiH jedina zemlja članica UN kojoj zakone donosi stranac, dakle i danas se zadire u suverenitet i integritet BiH.

Sajićeva smatra da je krajnje vrijeme da nakon 30 godina međunarodna zajednica prepusti konstitutivnim narodima da razgovaraju i da se dogovaraju o svojoj budućnosti.

"Bolje je stotinu dana razgovarati nego jedan ratovati. Rat je veliko zlo jer donosi ubistva, razaranja i mržnju, a na kraju se opet sve rješava i dogovara za pregovaračkim stolom. Zato danas odajemo počast miru, jer ništa nije svetije od mira", istakla je Sajićeva.

Osim predstavnika srpske zajednice iz Baden-Virtemberga, predsjednika udruženja, privrednika, doktora, prijemu je prisustvovao i generalni konzul Srbije Dragan Dimitrijević.

U okviru obilježavanja upriličen je kulturno-umjetnički program u kome su učestvovali flautista Maja Tomašević, gitarista Danilo Jojić, pjesnici, te predstavnice Srpskog kulturno prosvjetnog društva "Prosvjeta" Njemačka.

