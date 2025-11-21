Logo
Snažan zemljotres od 5,7 stepeni pogodio Bangladeš

21.11.2025

08:32

Снажан земљотрес од 5,7 степени погодио Бангладеш
Najmanje tri osobe poginule su u zemljotresu koji je pogodio jutros Bangladeš, preneo je Rojters.

Njemački istraživački centar za geonauke (GFZ) saopštio je ranije danas da je zemljotres jačine 5,7 stepeni Rihterove skale pogodio zemlju.

