Snažan zemljotres od 5,7 stepeni pogodio Bangladeš

Izvor:
B92
21.11.2025
08:32
Komentari:0
Najmanje tri osobe poginule su u zemljotresu koji je pogodio jutros Bangladeš, preneo je Rojters.
Njemački istraživački centar za geonauke (GFZ) saopštio je ranije danas da je zemljotres jačine 5,7 stepeni Rihterove skale pogodio zemlju.
بنگلہ دیش میں 6.0 شدت کے ایک زلزلے نے بنگلادیش کو ہلا کر رکھ دیا۔ زلزلے کا مرکز دارالحکومت سے تقریباً 28 کلومیٹر شمال مشرق میں واقع تھا!!#BangladeshQuake #EarthquakeAlert #DisasterUpdate #SeismicShock #BangladeshNews #EarthquakeImpact #GlobalAlert #NaturalDisaster #Bangladesh pic.twitter.com/wcllFlwMbu— PAKISTANI (@Pakistani_ne25) November 21, 2025
(b92)
Najnovije
Najčitanije
11
44
11
43
11
40
11
37
11
33
Trenutno na programu