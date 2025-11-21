Izuzetno otkriće kineskih naučnika: Džinovske pande koriste alat!

Naučni tim koji predvodi profesor Li Baoguo sa Sjeverozapadnog univerziteta u kineskoj provinciji Šansi prvi je put zabilježio slučajeve da džinovske pande koriste predmete poput bambusovih štapova i grana kao alat, kako bi dohvatile i počešale mjesta do kojih inače ne mogu.

Nalazi objavljeni u Curent Biology predstavljaju prvi naučni dokaz korišćenja alata kod džinovskih pandi, piše danas Global Tajms.

Istraživanje je pokazalo da, osim što jedu bambus i odmaraju, pande znaju da prilagode štapove i komade bambusa i upotrebe ih za češanje, što predstavlja ponašanje koje ranije nije bilo dokumentovano.

Istraživač sa Instituta za zoologiju u Šansiju i član tima Jang Bin izjavio je da je korišćenje alata važna tema u proučavanju životinja, jer otkriva porijeklo i kognitivne sposobnosti vrsta. Kod pandi je zabilježeno da mogu da koriste alat jednom prednjom šapom, zahvaljujući jedinstvenom "lažnom palcu", dok druge vrste medvjeda obično moraju da koriste šape.

Tokom 50 dana posmatranja 18 pandi u zarobljeništvu, istraživači su zabilježili više od 300 primjera upotrebe alata. Posmatrano je 10 ženki i osam mužjaka uzrasta od tri do 12 godina. Tim je utvrdio da pande ne samo da koriste alat direktno, već ga ponekad i jednostavno pripreme prije upotrebe, što predstavlja osnovni oblik izrade alata, iako daleko od složenog "krojenja".

Ovakvo ponašanje ukazuje na razumijevanje uzroka i kratkoročno planiranje, jer pande svjesno koriste predmete da bi se počešale na teško dostupnim mjestima. Za razliku od mnogih vrsta koje alat koriste najčešće za ishranu, pande ga koriste za negu tijela.

Iako se često smatraju sporim i nezgrapnim životinjama, ove nove opservacije pokazuju da pande posjeduju složenije kognitivne sposobnosti nego što se ranije pretpostavljalo, navodi Global Tajms. Upotreba alata kod velikih sisara retko je dokumentovana, a ovaj nalaz, prema istraživačima, ima značajnu vrijednost za razumevanje evolucije korišćenja alata u životinjskom svijetu.