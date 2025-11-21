Logo
Large banner

Cvijanović: Policija Srpske - štit, oslonac i garancija sigurnosti svakog građanina

Izvor:

SRNA

21.11.2025

07:57

Komentari:

0
Цвијановић: Полиција Српске - штит, ослонац и гаранција сигурности сваког грађанина
Foto: ATV

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović u čestitki povodom krsne slave Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske – Svetog arhangela Mihaila naglasila je da policija nije samo institucija, već štit, oslonac i garancija sigurnosti svakog građanina Republike Srpske.

U čestitki ministru unutrašnjih poslova Željku Budimiru, direktoru Policije Siniši Kostreševiću i svim pripadnicima MUP-a Republike Srpske, Cvijanovićeva je izrazila zahvalnost za odgovornost, posvećenost i požrtvovanost koju pripadnici MUP-a svakodnevno pokazuju.

"Vaša uloga je nezamjenjiva u očuvanju javnog reda i mira i zaštiti ustavnog poretka", poručila je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da upravo zato povjerenje koje pripadnici MUP-a uživaju u narodu predstavlja najveće priznanje njihovog rada i profesionalizma, saopšteno je iz Predsjedništva BiH.

"Na dan krsne slave MUP-a, Svetog arhangela Mihaila, zaštitnika hrabrih i pravednih, sa posebnim pijetetom sjećamo svih pripadnika policije u Odbrambeno-otadžbinskom ratu koji su položili živote u odbrani Republike Srpske", istakla je Cvijanovićeva.

Podijeli:

Tagovi:

Željka Cvijanović

Republika Srpska

Aranđelovdan

MUP Republike Srpske

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Опрез: Коловози клизави и заснијежени

Društvo

Oprez: Kolovozi klizavi i zasniježeni

3 h

0
Минић: МУП је симбол државотворности Српске

Republika Srpska

Minić: MUP je simbol državotvornosti Srpske

3 h

0
Данас у Српској нерадни дан

Republika Srpska

Danas u Srpskoj neradni dan

4 h

0
Данас обиљежавање крсна славе МУП-а Републике Српске

Republika Srpska

Danas obilježavanje krsna slave MUP-a Republike Srpske

4 h

0

Više iz rubrike

Минић: МУП је симбол државотворности Српске

Republika Srpska

Minić: MUP je simbol državotvornosti Srpske

3 h

0
Данас у Српској нерадни дан

Republika Srpska

Danas u Srpskoj neradni dan

4 h

0
Данас обиљежавање крсна славе МУП-а Републике Српске

Republika Srpska

Danas obilježavanje krsna slave MUP-a Republike Srpske

4 h

0
Данас ће бити пуштен у саобраћај дио реконструисане саобраћајнице Клашнице-Бањалука

Republika Srpska

Danas će biti pušten u saobraćaj dio rekonstruisane saobraćajnice Klašnice-Banjaluka

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

44

Zašto nije dobro prati automobil na jako niskim temperaturama

11

43

Stigla dojava o bombi u Gradskoj upravi u Zagrebu

11

40

Dodik: Visoki predstavnici i muslimani iz Sarajeva najveći rušioci Dejtona

11

37

Podgorica: Maloljetnica (14) uhapšena nakon dogovorene tuče

11

33

Sve više njemačkih firmi strahuje za opstanak

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner