Cvijanović: Policija Srpske - štit, oslonac i garancija sigurnosti svakog građanina

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović u čestitki povodom krsne slave Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske – Svetog arhangela Mihaila naglasila je da policija nije samo institucija, već štit, oslonac i garancija sigurnosti svakog građanina Republike Srpske.

U čestitki ministru unutrašnjih poslova Željku Budimiru, direktoru Policije Siniši Kostreševiću i svim pripadnicima MUP-a Republike Srpske, Cvijanovićeva je izrazila zahvalnost za odgovornost, posvećenost i požrtvovanost koju pripadnici MUP-a svakodnevno pokazuju.

"Vaša uloga je nezamjenjiva u očuvanju javnog reda i mira i zaštiti ustavnog poretka", poručila je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da upravo zato povjerenje koje pripadnici MUP-a uživaju u narodu predstavlja najveće priznanje njihovog rada i profesionalizma, saopšteno je iz Predsjedništva BiH.

"Na dan krsne slave MUP-a, Svetog arhangela Mihaila, zaštitnika hrabrih i pravednih, sa posebnim pijetetom sjećamo svih pripadnika policije u Odbrambeno-otadžbinskom ratu koji su položili živote u odbrani Republike Srpske", istakla je Cvijanovićeva.