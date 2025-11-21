Danas će biti pušten u saobraćaj dio rekonstruisane saobraćajnice Klašnice-Banjaluka

Izvor:
ATV
21.11.2025
07:25
Komentari:0
Danas će u saobraćaj biti pušten rekonstruisani dio brze saobraćajnice Klašnice–Banjaluka.
Svečanom otvaranju prisustvovaće i zvaničnici Republike Srpske.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik najavio je da će radovi biti nastavljeni na proljeće, s ciljem da cijela dionica bude završena do kraja naredne godine.
Zanimljivosti
22 min0
Fudbal
29 min0
Republika Srpska
36 min0
Nauka i tehnologija
39 min0
Republika Srpska
36 min0
Republika Srpska
39 min1
Republika Srpska
9 h0
Republika Srpska
10 h0
Najnovije
Najčitanije
07
39
07
37
07
29
07
25
07
17
Trenutno na programu