Danas će biti pušten u saobraćaj dio rekonstruisane saobraćajnice Klašnice-Banjaluka

Danas će u saobraćaj biti pušten rekonstruisani dio brze saobraćajnice Klašnice–Banjaluka.

Svečanom otvaranju prisustvovaće i zvaničnici Republike Srpske.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik najavio je da će radovi biti nastavljeni na proljeće, s ciljem da cijela dionica bude završena do kraja naredne godine.