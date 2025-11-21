Logo
Danas će biti pušten u saobraćaj dio rekonstruisane saobraćajnice Klašnice-Banjaluka

ATV

21.11.2025

07:25

Данас ће бити пуштен у саобраћај дио реконструисане саобраћајнице Клашнице-Бањалука

Danas će u saobraćaj biti pušten rekonstruisani dio brze saobraćajnice Klašnice–Banjaluka.

Svečanom otvaranju prisustvovaće i zvaničnici Republike Srpske.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik najavio je da će radovi biti nastavljeni na proljeće, s ciljem da cijela dionica bude završena do kraja naredne godine.

