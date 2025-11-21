Logo
Saopšteno je: Prave veću i jaču raketu

Izvor:

Tanjug

21.11.2025

07:00

Komentari:

0
Саопштено је: Праве већу и јачу ракету
Foto: Printscreen/X/ Jeff Bezos

Svemirska kompanija američkog milijardera Džefa Bezosa "Blu Oridžin" danas je saopštila da će izgraditi veću i snažniju varijantu svoje rakete "Nju Glen".

Nova raketa, najavljena odmah nakon druge misije "Nju Glena" koja je lansirana prošle nedjelje, zvaće se "Nju Glen 9x4".

U pitanju je naziv koji se odnosi na devet motora koji će pokretati njenu prvu fazu i četiri motora na drugoj fazi. To je povećanje od dva motora za svaku fazu u odnosu na trenutni dizajn "Nju Glena2.

"Sljedeće poglavlje u planu 'Nju Glena' je nova raketa superteške klase", rekao je "Blu Oridžin" u saopštenju u kojem su navedena poboljšanja rakete.

planeta svemir kosmos venera

Nauka i tehnologija

Misija završena: Venera ostala bez svoje posljednje aktivne letjelice

Kompanija je saopštila da će dve varijante rakete "Nju Glen" istovremeno služiti tržištu, pružajući kupcima više opcija za lansiranje za njihove misije, uključujući mega-sazvežđa, istraživanje Meseca i dubokog svemira, kao i imperative nacionalne bezbjednosti kao što je "Zlatna kupola".

svemir

raketa

Amerika

