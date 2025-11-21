Saopšteno je: Prave veću i jaču raketu

Svemirska kompanija američkog milijardera Džefa Bezosa "Blu Oridžin" danas je saopštila da će izgraditi veću i snažniju varijantu svoje rakete "Nju Glen".

Nova raketa, najavljena odmah nakon druge misije "Nju Glena" koja je lansirana prošle nedjelje, zvaće se "Nju Glen 9x4".

U pitanju je naziv koji se odnosi na devet motora koji će pokretati njenu prvu fazu i četiri motora na drugoj fazi. To je povećanje od dva motora za svaku fazu u odnosu na trenutni dizajn "Nju Glena2.

"Sljedeće poglavlje u planu 'Nju Glena' je nova raketa superteške klase", rekao je "Blu Oridžin" u saopštenju u kojem su navedena poboljšanja rakete.

Kompanija je saopštila da će dve varijante rakete "Nju Glen" istovremeno služiti tržištu, pružajući kupcima više opcija za lansiranje za njihove misije, uključujući mega-sazvežđa, istraživanje Meseca i dubokog svemira, kao i imperative nacionalne bezbjednosti kao što je "Zlatna kupola".